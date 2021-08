India

బెంగళూరు: ప్రాణాంతక కరోనా వైరస్ మహమ్మారి ఇప్పట్లో వదిలేలా లేదు. మరిన్ని రోజులు దీని తీవ్రత కొనసాగే అవకాశాలు కనిపిస్తోన్నాయి. ఈ నెలాఖరులోగా కరోనా వైరస్ థర్డ్ వేవ్ ముంచుకొచ్చే ప్రమాదం ఉందంటూ నిపుణులు హెచ్చరిస్తోన్నారు. థర్డ్ వేవ్ ప్రభావం పిల్లలపై అధికంగా ఉంటుందంటూ సూచిస్తోన్నారు. ఈ హెచ్చరికలు, అంచనాలన్నీ నిజం అయ్యేలా ఉంది పరిస్థితి. ప్రత్యేకించి- ఉద్యాననగరి బెంగళూరు కరోనా వైరస్ మహమ్మారి థర్డ్‌వేవ్ ముంగిట్లో నిల్చున్నట్టే.

English summary

According to the BBMP bulletin, at least 543 children in Bengaluru in the age-group of 0-19 have tested positive between August 1 and 11. While the third wave of the Covid-19 pandemic is said to be targeting kids predominantly.