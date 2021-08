India

రాజస్తాన్‌లో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. కారు-ట్రక్కు ఎదురెదురుగా ఢీకొన్న ఘటనలో 11 మంది అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు.మరో ఏడుగురు తీవ్ర గాయాలపాలయ్యారు.మృతుల్లో ఎనిమిది మహిళలు ఉన్నారు. నగౌర్‌లోని బికనీర్‌-జోధ్‌పూర్‌ రహదారిలోని శ్రీ బాలాజీ టెంపుల్‌ సమీపంలో ఈ ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది.

ప్రమాద సమాచారం అందిన వెంటనే శ్రీ బాలాజీ పోలీస్ స్టేషన్ పోలీసులు హుటాహుటిన అక్కడికి చేరుకున్నారు. క్షతగాత్రులను స్థానిక ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు.ప్రమాదంలో కారు ముందు భాగం పూర్తిగా నుజ్జునుజ్జయింది. మృతులంతా మధ్య ప్రదేశ్‌లోని ఉజ్జయిని జిల్లాకు చెందినవారిగా గుర్తించారు. రాజస్తాన్‌లోని రామ్‌దేవారా కర్నీ మాత ఆలయాన్ని దర్శించుకుని ఉజ్జయిని తిరిగి వెళ్తున్న క్రమంలో ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది.

ప్రమాద ఘటనపై రాజస్తాన్ ముఖ్యమంత్రి అశోక్ గెహ్లాట్ తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు. బాధిత కుటుంబానికి ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు.మరణించినవారి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని... బాధిత కుటుంబానికి ఆ దేవుడు ఆత్మస్థైర్యం ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నట్లు పేర్కొన్నారు. గాయపడినవారు త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రార్థిస్తున్నానని తెలిపారు. ఈ మేరకు అశోక్ గెహ్లాట్ ట్వీట్ చేశారు.

The Prime Minister has approved an ex-gratia of Rs. 2 lakh each from PMNRF for the next of kin of those who lost their lives due to the accident at Nagaur, Rajasthan. The injured would be given Rs. 50,000.