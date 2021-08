వణికిస్తున్న కరోనా: కేరళలో నో కంట్రోల్ .. భారత్ లో టాప్ 5 రాష్ట్రాలు, తాజా పరిస్థితి ఇదే !!

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశంలో కరోనా వ్యాప్తి కొనసాగుతుంది. తాజాగా కరోనా కేసులు 40 వేలకు పైనే నమోదవుతున్నాయి. భారతదేశం గురువారం 42,982 కొత్త కరోనా కేసులను నమోదు చేసింది. ఇది దేశంలోని మొత్తం కరోనా కేసులను 32 మిలియన్లకు చేర్చిందని కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ డేటా చూపించింది. ఈరోజు నమోదైన కేసుల సంఖ్య, బుధవారం నమోదైన కేసుల కంటే 300 కేసులు ఎక్కువ. గత 24 గంటల్లో కోవిడ్ -19 కారణంగా దేశంలో 533 కొత్త మరణాలు సంభవించాయి. భారతదేశంలో మొత్తం మరణాలు 4,26,290 కి చేరాయి.

కరోనా థర్డ్ వేవ్ ; పిల్లలకు ప్రమాదం ఉండదు, ఆగస్ట్ చివరిలోనే ఆరంభం : మిచిగాన్ వర్సిటీ అధ్యయనం

English summary

The state of Kerala recorded the highest number of 22,414 cases in the last 24 hours. Maharashtra was next with 6126 cases .Andhra Pradesh came next with 2,442 cases in the last 24 hours. Then there were 1,949 cases in Tamil Nadu and 1,769 in Karnataka. The southern states of Kerala, Maharashtra, Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Karnataka are in the top five in registering corona cases.