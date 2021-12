Omicron:వామ్మో..ఏపీలో 30 మంది నో కాంటాక్ట్, 9 మంది ఆఫ్రికా దేశాల నుంచే, హై టెన్షన్

India

ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ భయకంపితులను చేస్తోంది. వైరస్ బయటపడిన సౌతాఫ్రికా.. పాకిన ఇతర దేశాల నుంచి వచ్చినవారిని వెతికే పనిలో అధికారులు బిజీగా ఉన్నారు. అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఇతర దేశాల నుంచి వచ్చినవారు కాంటాక్ట్‌లో లేరు అనే విషయం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. అసలే వేరియంట్.. బెంగళూరులో ఇద్దరికీ వచ్చిన నేపథ్యంలో మరింత అప్రమత్తం అయ్యారు.

అయితే ఏపీలో 60 మంది విదేశాల నుంచి వచ్చారు. వీరిలో 30 మంది అధికారులతో కాంటాక్ట్‌లో లేరు. విదేశాల నుంచి వచ్చిన వెంటనే వారు తమ ఇళ్లకు వెళ్లిపోయారు. వీరిలో 9 మంది ఆఫ్రికా దేశాల నుంచి వచ్చినవారు కూడా ఉన్నారు. గత 10 రోజుల్లో వీరు ఏపీ చేరుకున్నారు. ఆర్టీ పీసీఆర్ టెస్ట్ చేసి.. ఇతర పరీక్ష కోసం జినొమ్ సిక్వెన్సింగ్‌కు పంపించారు. 30 మంది విశాఖలో ఉంటున్నారు. ఇదీ ఓకే.. మిగతా 30 మంది మాత్రం రాష్ర్టంలోని ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్లారు. వారు ఫోన్ కూడా ఎత్తడంలేదు. ఈ మేరకు టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా రిపోర్ట్ చేసింది.

ఒమిక్రాన్ కేసులు వచ్చిన కర్ణాటక మరింత అప్రమత్తం అయ్యింది. కేసులు రెండే అంటున్న వారి ద్వారా ఐదుగురికి సోకిందనే తెలుస్తోంది. కేసుల నేపథ్యంలో బెంగళూరులో భయంకర పరిస్థితి నెలకొంది. దీంతో కొత్త కరోనా గైడ్ లైన్స్ ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. ఇటు సీఎం బసవరాజు బొమ్మై.. కేంద్ర వైద్యారోగ్య శాఖతో సమావేశం కానున్నారు. ఇన్ ఫెక్షన్ తెంచేందుకు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి చర్చిస్తారు.

ఇటు యూకే నుంచి శంషాబాద్ ఎయిర్‌పోర్టుకు వ‌చ్చిన ఓ 35 ఏళ్ల మ‌హిళ‌కు క‌రోనా పాజిటివ్‌గా వచ్చిందని ప్ర‌జారోగ్య సంచాల‌కులు శ్రీనివాస్ రావు వెల్ల‌డించారు. ప్ర‌జ‌లంతా అప్ర‌మ‌త్తంగా ఉండాల‌ని, త‌ప్ప‌నిస‌రిగా మాస్కు ధ‌రించాల‌ని స్ప‌ష్టం చేశారు. మాస్క్ ధ‌రించ‌క‌పోతే పోలీసులు రూ. వెయ్యి జ‌రిమానా విధిస్తార‌ని తేల్చిచెప్పారు. మాస్కు ధ‌రించ‌డంతోపాటు ప్ర‌తి ఒక్క‌రూ వ్యాక్సిన్ తీసుకోవాల‌ని కోరారు.

ఇటు విదేశీ ప్రయాణికులకు ఎయిర్‌పోర్టుల్లోనే ఆర్టీ-పీసీఆర్‌ పరీక్షలు జరపాలని భారత ప్రభుత్వం తెలిపిన సంగతి తెలిసిందే. 'ఎట్‌ రిస్క్‌' జాబితాలోని దేశాల నుంచి వచ్చినవారికి ఇది తప్పనిసరి అని స్పష్టం చేసింది. ఫలితాలు వచ్చే వరకూ ఎయిర్‌పోర్టులోనే ఉండాలని నిబంధన పెట్టింది. పాజిటివ్‌గా తేలినవారికి 14 రోజులు క్వారంటైన్‌, జన్యుక్రమ విశ్లేషణ కోసం వారి నమూనాలను ఇన్సాకాగ్‌కు పంపించాలని తెలిపింది. ప్యాసింజర్ల ట్రావెల్‌ హిస్టరీ సేకరించాలని సూచించింది.

Omicron:30 of the 60 foreign returnees in Andhra Pradesh are reportedly “missing” and a search has been initiated by the administration to find them.