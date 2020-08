Pranab Mukherjee Dead:దేశం గొప్ప రాజనీతిజ్ఞుడిని కోల్పోయింది: జగన్, చంద్రబాబు సంతాపం..

oi-Shashidhar S

మాజీ రాష్ట్రపతి ప్రణబ్ ముఖర్జీ కన్నుమూశారు. ఆయన మృతి జాతికి తీరని లోటు అని ఆంధ్రప్రదేశ్ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి అభివర్ణించారు. గత ఐదు దశాబ్దాలుగా దేశం కోసం అలుపెరగకుండా కృషి చేశారని పేర్కొన్నారు. ప్రణబ్ ముఖర్జీ కుటుంబానికి ఆయన ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. ఈ మేరకు సీఎం జగన్ ట్వీట్ చేశారు.

The unfortunate demise of Shri Pranab Mukherjee is a tragic loss to the nation. His invaluable contributions to the nation's progress in over 5 decades of exemplary service will always be remembered with great pride. My thoughts & prayers are with the grieving family. — YS Jagan Mohan Reddy (@ysjagan) August 31, 2020

ప్రణబ్ ముఖర్జీ మృతి వార్త తెలిసి బాధేసిందని ప్రతిపక్ష నేత చంద్రబాబు అన్నారు. దేశం గొప్ప రాజనీతిజ్ఞుడిని కోల్పోయిందని చెప్పారు. క్రమశిక్షణ, నిబద్ధతతో నమ్మిన సిద్దాంతాల కోసం వ్యుహాత్మకంగా పనిచేసిన గొప్ప యోధుడు ప్రణబ్ ముఖర్జీ అని తెలిపారు. అతని కుటుంబసభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు.

ప్రణబ్ మృతి వార్త కలచివేసిందని వైసీపీ ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి అన్నారు. గొప్ప ఆర్థికవేత్త అని కీర్తించారు. అతని పవిత్ర ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తున్నానని ట్వీట్ చేశారు. ప్రణబ్ ముఖర్జీ మృతి తీవ్ర దిగ్భ్రాంతిని కలిగించిందని ఏపీ హోంమంత్రి సుచరిత తెలిపారు. గత 5 దశాబ్దాలుగా దేశానికి అందించిన సేవలు మరువలేనివని.. వారి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలన్నారు. కుటుంబసభ్యులకి ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియచేశారు.

Pained to hear about the passing of Former President Pranab Mukherjee Ji. The nation has today lost an exceptional statesman, master strategist and a man of principles who carried himself with dignity and discipline. My heartfelt condolences to his family members and friends pic.twitter.com/csevYdiJ3s — N Chandrababu Naidu #StayHomeSaveLives (@ncbn) August 31, 2020

A spotless politician, a great economist and a true inspiration.

It's disheartening to hear the news of former president Shri Pranab Mukherjee's demise. May his soul rest in peace and the may the Lord give strength to his family. — Vijayasai Reddy V (@VSReddy_MP) August 31, 2020

భారత దేశ మాజీ రాష్ట్రపతి భారతరత్న శ్రీ ప్రణబ్ ముఖర్జీ గారి మృతి తీవ్ర దిగ్భ్రాంతిని కలిగించింది. గత 5 దశాబ్దాలుగా ముఖర్జీ గారు దేశానికి అందించిన సేవలు మరువలేనివి. తన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని కోరుకుంటూ, వారి కుటుంబసభ్యులకి నా ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తున్నాను.

ఓం శాంతి! pic.twitter.com/1mT1NJs5Nz — Mekathoti Sucharitha (@SucharitaYSRCP) August 31, 2020