కూతురిపై పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించిన తల్లిదండ్రులు, సోదరుడు ... రీజన్ తెలిస్తే షాక్!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లాలో దారుణం చోటుచేసుకుంది. కన్న తల్లిదండ్రులు కనికరం కూడా లేకుండా కూతురుపై పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించారు. ఇక ఈ దారుణంలో తోడబుట్టిన సోదరుడు కూడా పాల్గొన్నాడు. ఇంతకీ ఆమె చేసిన నేరం ఏమిటంటే..ప్రేమించటమే ఆ యువతి చేసిన నేరం.

అందరి ఖాతాలు సెటిల్ చేస్తాం .. రెండింతలు తీసుకొనేందుకు రెడీ అవ్వండి .. నారా లోకేష్ వార్నింగ్

English summary

A tragic incident took place in YSR Kadapa district. parents mercilessly poured petrol on their daughter and set her on fire. A fellow brother was also involved in the atrocity. The crime she has committed so far is that she is in love with a young man, and she refused to marry another person.