UP 4th Phase Polling:అందరి దృష్టి ఓవైసీ పార్టీ పైనే.. ఏ మేరకు మజ్లిస్ ప్రభావం ఉంటుంది..?
ఉత్తర ప్రదేశ్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రచార వాతావరణం మరింత వేడెక్కుతోంది. దశలవారీగా పోలింగ్ ముగుస్తోన్నకొద్దీ- తరువాతి విడతలపై అన్ని రాజకీయ పార్టీలు కూడా దృష్టి సారించాయి. ఇప్పటిదాకా ముగిసిన విడతల్లో తమకు ఎన్ని అసెంబ్లీ స్థానాలు లభిస్తాయోనంటూ లెక్కలు బేరీజు వేసుకుంటున్నాయి. మిగిలిన దశల్లో నిర్వహించే పోలింగ్పైనా అదే ఆధిపత్యాన్ని కొనసాగించడానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తోన్నాయి. దీనికి అనుగుణంగా తమ ఎన్నికల ప్రచార పర్వాన్ని రూపొందించుకుంటున్నాయి.
నాలుగో విడత పోలింగ్ బుధవారం ఉదయం ఆరంభం కానుంది. 59 నియోజకవర్గాలకు పోలింగ్ సాయంత్రం వరకూ కొనసాగుతుంది. మొత్తం 624 మంది అభ్యర్థులు బరిలో ఉన్నారు. ఫిలిభిత్, లఖీంపూర్ ఖేరీ, సీతాపూర్, హర్దోయ్, ఉన్నవ్, లక్నో, రాయ్బరేలీ, బండా, ఫతేపూర్ జిల్లాల్లో పోలింగ్ ఉంటుంది. ఈ 59 నియోజకవర్గాలపై పట్టు సాధించడానికి భారతీయ జనతా పార్టీ, సమాజ్వాది పార్టీ, కాంగ్రెస్ విస్తృతంగా ప్రచార కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నాయి. ఇక నాల్గవ విడత పోలింగ్కు సంబంధించి మినిట్ టూ మినిట్ లైవ్ అప్డేట్స్ మీకోసం
A total of 63.44% voter turnout was registered until 5pm for Punjab Assembly elections. 18 FIRs were registered across the state. Special care was taken for specially-abled and old age people: Dr S Karuna Raju, Punjab Chief Electoral Officer, pic.twitter.com/M20ZpI7yHf— ANI (@ANI) February 20, 2022
Around 2.06 crore voters turned up to cast their votes till 5pm for the third phase of UP Assembly elections. Wherever we got complaints, EVMs & VVPATs were replaced immediately. There was no incident of violence: Ajay Kumar Shukla, Chief Electoral Officer, UP pic.twitter.com/Aa0qztMqaJ— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 20, 2022
#AssemblyElections2022 Voting percentage till 5pm— ANI (@ANI) February 20, 2022
Uttar Pradesh – 57.44%
Punjab – 63.44%
#UttarPradeshElections Third phase voting concluded in Kanpur. EVM closing visuals from a polling booth number 34-40. pic.twitter.com/aVx9XmdEkF— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 20, 2022
तानाशाही जाएगी, कांग्रेस आएगी। #कांग्रेस_आपके_द्वार pic.twitter.com/y0JpDV4ui6— UP Congress (@INCUttarPradesh) February 20, 2022
मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath लखनऊ के सरोजनीनगर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित रोड शो में...— BJP Uttar Pradesh (@BJP4UP) February 20, 2022
UP Votes BJP#BJPWinningUP
https://t.co/jYTdjWlkaN
उत्तर प्रदेश के शोहरतगढ़ में जनसभा को संबोधित किया।— Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) February 20, 2022
मोदी जी की सरकार से जितनी दिक्कत दुश्मन देशों को है उतनी ही दिक्कत भारत के विपक्षी दलों को भी हो रही है, क्योंकि हम देश की चिंता करते हैं।
इसलिए भाजपा को दिया आपका हर वोट, विपक्ष की दिक्कतों को और बढ़ाने का काम करेगा। pic.twitter.com/CKrgbBvOGi
कांग्रेस महासचिव श्रीमती @priyankagandhi जी ने रायबरेली सदर में जनसम्पर्क कर कांग्रेस उम्मीदवार के लिए वोट करने की अपील की।#कांग्रेस_आपके_द्वार pic.twitter.com/WegR1oc8yp— Youth Congress (@IYC) February 20, 2022
यूपी में आज हर तरफ एक ही गूंज है-— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) February 20, 2022
17 में हराया था, 22 में फिर से हराएंगे;
यूपी के लोग योगी जी को ही लाएंगे।
- आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी pic.twitter.com/7kMoFSCDE2
बछरांवा, रायबरेली में प्रियंका गांधी जी की सभा में उमड़ा जनसैलाब। कांग्रेस आ रही है। #कांग्रेस_आपके_द्वार pic.twitter.com/yNcc4IYak4— UP Congress (@INCUttarPradesh) February 20, 2022
मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार आज चुनाव हारने के डर से अपने पिता से गुहार लगा रहे हैं कि मेरी सीट बचा लीजिए: प्रधानमंत्री श्री @narendramodi#BJPWinningUP pic.twitter.com/vuLAR08mdq— BJP Uttar Pradesh (@BJP4UP) February 20, 2022
कानपुर नगर जिले की 212 गोविंदनगर विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 36 पर बीजेपी सुबह से फर्जी वोटिंग करवा रही है पुलिस की मिलीभगत भी सामने आ रही है।— Samajwadi Party (@samajwadiparty) February 20, 2022
संज्ञान लेकर तुरंत कार्रवाई करें चुनाव आयोग।@ceoup @ECISVEEP
किसानों नौजवानों का इंकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा pic.twitter.com/yCd6o91QWh— Samajwadi Party (@samajwadiparty) February 20, 2022
कानपुर देहात जिले की रसूलाबाद विधानसभा 205, के बूथ नंबर 141, 142 पर भाजपा फर्जी वोटिंग करा रही है। कार्रवाई करे चुनाव आयोग।@ECISVEEP @ceoup— Samajwadi Party (@samajwadiparty) February 20, 2022
फिरोजाबाद जिले की जसराना विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 26 27 पर भाजपा प्रत्याशी मानवेंद्र लोधी पुलिस की मदद से डरा धमका कर मतदाताओं को भगा रहे हैं और बूथ कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। मामले का संज्ञान लेकर कठोरतम कार्रवाई करें चुनाव आयोग।@ECISVEEP @ceoup— Samajwadi Party (@samajwadiparty) February 20, 2022
यह एक ऐसी राजनीति उभारने का समय है जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए काम करे। #कांग्रेस_आपके_द्वार pic.twitter.com/yq7LSugAJT— UP Congress (@INCUttarPradesh) February 20, 2022
कन्नौज के छिबरामऊ विधानसभा 196 बूथ संख्या 157 पर भाजपा के कार्यकर्ता मतदाताओं को वोट नहीं डालने दे रहे है। संज्ञान लेकर कार्रवाई करे चुनाव आयोग।— Samajwadi Party (@samajwadiparty) February 20, 2022
@ECISVEEP @ceoup @dm_kannauj
हमने 5 साल आपके लिए जी तोड़ मेहनत की है,— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) February 20, 2022
लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि 2014 से लेकर 2017 के बीच यूपी में इन परिवारवादियों ने एक भी काम में मेरा साथ नहीं दिया... : आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी pic.twitter.com/lb47EHnO4j
ये परिवारवादी लोग कुछ क्षेत्रों को अपना साम्राज्य समझते हैं।— BJP (@BJP4India) February 20, 2022
ये सोचते हैं कि जो ये कहेंगे जनता वही करेगी।
लेकिन इन लोगों को आज तीसरे चरण में उत्साह के साथ मतदान कर रही उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है- आएगी तो भाजपा ही, आएंगे तो योगी ही।
- पीएम @narendramodi