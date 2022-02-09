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    UP 4th Phase Polling:అందరి దృష్టి ఓవైసీ పార్టీ పైనే.. ఏ మేరకు మజ్లిస్ ప్రభావం ఉంటుంది..?

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    ఉత్తర ప్రదేశ్‌లో అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రచార వాతావరణం మరింత వేడెక్కుతోంది. దశలవారీగా పోలింగ్ ముగుస్తోన్నకొద్దీ- తరువాతి విడతలపై అన్ని రాజకీయ పార్టీలు కూడా దృష్టి సారించాయి. ఇప్పటిదాకా ముగిసిన విడతల్లో తమకు ఎన్ని అసెంబ్లీ స్థానాలు లభిస్తాయోనంటూ లెక్కలు బేరీజు వేసుకుంటున్నాయి. మిగిలిన దశల్లో నిర్వహించే పోలింగ్‌పైనా అదే ఆధిపత్యాన్ని కొనసాగించడానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తోన్నాయి. దీనికి అనుగుణంగా తమ ఎన్నికల ప్రచార పర్వాన్ని రూపొందించుకుంటున్నాయి.

    నాలుగో విడత పోలింగ్ బుధవారం ఉదయం ఆరంభం కానుంది. 59 నియోజకవర్గాలకు పోలింగ్ సాయంత్రం వరకూ కొనసాగుతుంది. మొత్తం 624 మంది అభ్యర్థులు బరిలో ఉన్నారు. ఫిలిభిత్, లఖీంపూర్ ఖేరీ, సీతాపూర్, హర్దోయ్, ఉన్నవ్, లక్నో, రాయ్‌బరేలీ, బండా, ఫతేపూర్ జిల్లాల్లో పోలింగ్ ఉంటుంది. ఈ 59 నియోజకవర్గాలపై పట్టు సాధించడానికి భారతీయ జనతా పార్టీ, సమాజ్‌వాది పార్టీ, కాంగ్రెస్ విస్తృతంగా ప్రచార కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నాయి. ఇక నాల్గవ విడత పోలింగ్‌కు సంబంధించి మినిట్ టూ మినిట్ లైవ్ అప్‌డేట్స్ మీకోసం

    Uttar Pradesh Assembly elections 2022 live updates in telugu.

    Newest First Oldest First
    8:11 PM, 20 Feb
    పంజాబ్‌లో సాయంత్రం 5 గంటల వరకు 63.44 శాతం పోలింగ్ నమోదు, పోలింగ్ జరిగే సమయంలో నిబంధనలకు ఉల్లంఘించినందున 18 కేసులు నమోదు
    8:10 PM, 20 Feb
    యూపీలో సాయంత్రం 5 గంటల వరకు 57.44 శాతం పోలింగ్ నమోదు, ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్న 2.06 కోట్ల మంది వయోజనులు
    7:05 PM, 20 Feb
    యూపీలో సాయంత్రం 5 గంటల వరకు 57.44 శాతం పోలింగ్ నమోదు
    6:53 PM, 20 Feb
    పంజాబ్‌లో ముగిసిన పోలింగ్.. యూపీలో సాయంత్రం 5 గంటల వరకు 57.44 శాతం పోలింగ్ నమోదు
    6:51 PM, 20 Feb
    ఉత్తరప్రదేశ్ కాన్పూర్‌లో ముగిసిన పోలింగ్.. ఈవీఎం క్లోజ్ చేస్తోన్న సిబ్బంది
    6:38 PM, 20 Feb
    కనౌజ్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో గల 196 చిబ్రమన్షు పోలింగ్ బూతులో ఈవీఎం ట్యాంపర్ చేశారని ఎస్పీ నేతల ఫిర్యాదు
    6:31 PM, 20 Feb
    నియంతృత్వానికి ఇక చెల్లు.. యూపీలో ఇక కాంగ్రెస్ పార్టీదే అధికారం: ప్రియంక గాంధీ
    6:30 PM, 20 Feb
    లక్నో సరోజిని నగర్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ రోడ్ షో
    6:28 PM, 20 Feb
    ప్రజల ఆరోగ్యంపై యోగి సర్కార్ నిర్లక్ష్యం వహించిందని కాంగ్రెస్ ఆరోపణ
    6:27 PM, 20 Feb
    విపక్షాల తీరుపై బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డా ఫైర్
    6:23 PM, 20 Feb
    రాయ్ బరేలిలో ఆశేష జనవాహినితో ప్రియాంక గాంధీ
    6:22 PM, 20 Feb
    గెలుపుపై ప్రధాని మోడీ, ప్రియాంక గాంధీ, అఖిలేష్ యాదవ్ ధీమా
    6:21 PM, 20 Feb
    యూపీ ఎన్నికల ప్రచారంలో ప్రధాని మోడీ బిజీ
    6:18 PM, 20 Feb
    పంజాబ్‌లో 63.44 శాతం పోలింగ్ నమోదు
    5:59 PM, 20 Feb
    గత ఎన్నికల మాదిరిగానే ఈసారి కూడా యూపీలో బీజేపీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తోంది: ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ధీమా
    5:57 PM, 20 Feb
    యూపీలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడబోతుంది, రాయ్ బరేలి బహిరంగ సభలో ప్రియాంక గాంధీ కామెంట్స్
    5:54 PM, 20 Feb
    ఎన్నికల్లో ఓడిపోతామెమోనని తమ తండ్రిని కొందరు అభ్యర్థిస్తున్నారు.. అఖిలేశ్‌ను ఉద్దేశించి మోడీ కామెంట్స్
    5:53 PM, 20 Feb
    పంజాబ్‌లో సాయంత్రం 5 గంటల వరకు 63.44 శాతం పోలింగ్ నమోదు
    5:51 PM, 20 Feb
    బీజేపీ శ్రేణులు పలు చోట్ల దొంగ ఓట్లు వేయిస్తున్నారు: ఎస్పీ
    5:28 PM, 20 Feb
    ఉదయం నుంచి బీజేపీ బోగస్ ఓట్లు వేయిస్తుందని ఎస్పీ ఆరోపణలు
    5:27 PM, 20 Feb
    ఉత్తరప్రదేశ్‌లో మార్పు రాబోతుంది.. అధికారం చేతులు మారుతుందని ఎస్పీ ధీమా
    5:26 PM, 20 Feb
    యూపీలో కాస్త పుంజుకున్న పోలింగ్
    5:11 PM, 20 Feb
    రాసులబాద్ నియోజకవర్గంలో గల 141, 141 పోలింగ్ బూతులలో బీజేపీ దొంగ ఓట్లు వేస్తోందని ఎస్పీ ఆరోపణ
    5:08 PM, 20 Feb
    బీజేపీపై ప్రియాంక గాంధీ విసుర్లు
    4:45 PM, 20 Feb
    బీజేపీ అభ్యర్థి బెదిరింపులకు పాల్పడ్డాడు అని ఎస్పీ ఆరోపణ
    4:39 PM, 20 Feb
    యూపీ ఎన్నికల ప్రచారంలో ప్రియాంక గాంధీ
    4:33 PM, 20 Feb
    చిబ్రాన్ విధాన సభలో గల 196, 157 పోలింగ్ బూతులలో ఓటు వేసుందుకు వయోజనులను బీజేపీ కార్యకర్తలు అనుమతించడం లేదు: ఎస్పీ ఆరోపణ
    4:30 PM, 20 Feb
    యూపీ ఎన్నికల ఫలితాలపై ఎవరిదీమా వారిదే, రాయ్ బరేలీ ర్యాలీలో కాంగ్రెస్ శ్రేణులు, తమ పార్టీ అధికారం చేపట్టడం ఖాయం అని ధీమా
    4:29 PM, 20 Feb
    తమ పార్టీ కష్టపడి పనిచేసింది, చేస్తోంది అని మోడీ అన్నారు.
    4:25 PM, 20 Feb
    అఖిలేష్, రాహుల్ ఓకే గూటి పక్షులు.. వారిద్దరు కుటుంబ పాలన నుంచి వచ్చిన నేతలే, ప్రధాని మోడీ విసుర్లు
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    Uttar Pradesh Assembly elections 2022 Goa Assembly Elections 2022 Punjab Assembly Elections 2022 Uttarakhand Assembly Elections 2022 Manipur Assembly Elections 2022

    English summary
    Uttar Pradesh Assembly elections 2022 live updates in telugu.
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