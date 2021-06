కేంద్రం వర్సెస్‌ సోషల్‌ మీడియా పోరు- యూజర్ల పేరుతోనే ఇద్దరి పోరు-నష్టపోయేదీ వారే

International

భారత్‌లో సోషల్‌ మీడియా సంస్ధలపై నియంత్రణ కోసం తీసుకొచ్చిన కొత్త ఐటీ నిబంధనలు యూజర్ల ప్రయోజనాలన కాపాడేందుకే అని కేంద్రం చెప్తుండగా.. అటు సోషల్‌ మీడియా సంస్ధలు సైతం తమ యూజర్ల ప్రయోజనాల కోసమే పనిచేస్తున్నట్లు చెప్తున్నాయి. దీంతో వీరి పోరాటం యూజర్ల కోసమా లేక స్వప్రయోజనాల కోసమా అన్న చర్చ దేశవ్యాప్తంగా సాగుతోంది. యూజర్ల ప్రయోజనాల కోసమే అయితే వారి అభిప్రాయాలు తీసుకుని, అవసరమైన మార్పులు చేర్పులు చేసుకునే అవకాశమున్నా దాన్ని కాదని మొండిగా పోరాటానికే సిద్ధపడటం విమర్శలకు తావిస్తోంది.

Whether it's Modi govt's new IT Rules or Twitter-Facebook-Whatsapp championing user privacy, both sides have sidelined users and claimed the ability to represent their rights