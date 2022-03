తొలి దశ యుద్దం ముగిసింది : తరువాతి లక్ష్యం ఇదే - సేనల నష్టం పైనా : రష్యా ప్రకటన..!!

International

ఉక్రెయిన్ పై రష్యా యుద్దం ప్రారంభించి నెల రోజులు దాటింది. ఇప్పటి వరకు తొలి దశ పూర్తి కావచ్చిందని రష్యా అధికారికంగా ప్రకటించింది. తమ తదుపరి లక్ష్యం ఏంటో స్పష్టత ఇచ్చింది. యుద్ధంలో చనిపోయిన మాస్కో సేనల సంఖ్యపై రష్యా అధికారిక ప్రకటన చేసింది. 30వ రోజు ఖర్కివ్​ సహా పలు నగరాల్లో దాడులు నిర్వహిచింది. ఖర్కివ్‌లో మానవతా సహాయ కేంద్రం ఏర్పాటు చేసిన క్లినిక్‌పై రష్యా బలగాలు జరిపిన రాకెట్ లాంఛర్ల దాడిలో నలుగురు చనిపోయారు. కీవ్‌ వెలుపల ఉన్న ఉక్రెయిన్‌ ప్రధాన ఇంధన డిపోను క్షిపణులతో ధ్వంసం చేసినట్లు రష్యా రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకటించింది. ఉక్రెయిన్‌ బలగాల ప్రతిఘటనతో కీవ్‌ శివార్లలో మాస్కో సేనలు వెనక్కితగ్గినట్లు బ్రిటన్‌ రక్షణ శాఖ ప్రకటించింది.

Russia's defence ministry said that the first phase of its military operation in Ukraine was mostly complete and that it would focus on completely "liberating" eastern Ukraine's Donbass region.