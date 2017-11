సింధుకు చెక్ పెట్టిన సైనా: ఫైనల్లో ఘన విజయం

హైదరాబాద్: నాగ్‌పూర్ వేదికగా జరిగిన జాతీయ బ్యాడ్మింటన్‌ ఛాంపియన్‌షిప్‌ మహిళల సింగిల్స్‌‌లో పీవీ సింధుపై సైనా నెహ్వాల్ విజయం సాధించింది. మంగళవారం జరిగిన ఫైనల్లో పీవీ సింధుపై సైనా నెహ్వాల్ పైచేయి సాధించింది.

ఇద్దరి మధ్య పోరు చూస్తుంటే తలపడుతున్నది సూపర్ సిరిస్ మాదిరి అనిపించింది. నువ్వా నేనా అన్నట్టు జరిగి మ్యాచ్‌లో చివరకు సైనానే విజయం వరించింది. హోరా హోరీగా సాగిన ఫైనల్లో పీవీ సింధుపై 21-17, 27-25 తేడాతో సైనా విజయం సాధించింది.

తొలిగేమ్‌ను సైనా సులభంగా గెలవగా... రెండో గేమ్‌ మాత్రం ఉత్కంఠగా సాగింది. సింధు 5-1తో ఆధిక్యంలోకి వెళ్లింది. అనంతరం సింధు వరుసగా పాయింట్లు సాధిస్తూ 14-10తో దూసుకెళ్లింది. గేమ్‌ 17-14తో ఉన్న దశలో సైనా అనూహ్యంగా పుంజుకుని 18-18తో స్కోర్‌ సమం చేసింది.

ఈ సమయంలో ఇద్దరూ చెరో పాయింట్ సాధించడంతో అభిమానుల్లో ఉత్కంఠ పెరిగింది. అంతేకాదు ఆట కూడా రసవత్తరంగా మారింది. సుదీర్ఘంగా ర్యాలీలు ఆడటంతో 20-20, 22-22, 24-24, 25-25తో గేమ్‌ కొనసాగింది. చివరికి అలసిపోయిన సింధు షటిల్‌ను రెండు సార్లు నెట్‌కు కొట్టడంతో సైనా విజయం సాధించింది.

A big thank you @NSaina and @Pvsindhu1 for the amazing showcase of sportsmanship at #SNBC2017. What an iconic evening! pic.twitter.com/YNB29rNxzo — SNBCIndia (@SNBCIndia2017) November 8, 2017

ఈ మ్యాచ్ అనంతరం మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ సింగిల్స్‌, డబుల్స్‌, మిక్స్‌డ్‌ విజేతలకు పతకాలు అందజేశారు. ఇదిలా ఉంటే పురుషుల సింగిల్స్‌ ఫైనల్స్‌లో కిదాంబి శ్రీకాంత్‌పై ప్రణయ్ ఘన విజయం సాధించాడు.

Happy to win the national championships in Nagpur... and congratulations to @prannoy_hs_ for winning the men’s national championships 👍 pic.twitter.com/ho304ubIwO — Saina Nehwal (@NSaina) November 8, 2017

Nagpur witnessed badminton of the highest quality when PV Sindhu and Saina Nehwal battled it out in the dying moments of the second game. Moe power to these two gems of India! #SNBC2017 — PBL India (@PBLIndiaLive) November 8, 2017

