అలీ విధ్వంసం: 53 బంతుల్లో సెంచరీ, రెండో ఫాస్టెస్ట్‌ సెంచరీ

హైదరాబాద్: బ్రిస్టల్ వేదికగా వెస్టిండిస్‌తో జరిగిన మూడో వన్డేలో ఇంగ్లాండ్ ఆల్ రౌండర్ మొయిన్‌ అలీ విధ్వంసకర ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. 53 బంతుల్లోనే సెంచరీ సాధించిన అలీ, ఇంగ్లాండ్‌ తరఫున రెండో వేగవంతమైన సెంచరీని నమోదు చేశాడు. మొయిన్‌ అలీ 57 బంతుల్లో 7 ఫోర్లు, 8 సిక్సుల సాయంతో 102 పరుగులతో చెలరేగడంతో వెస్టిండీస్‌తో మూడో వన్డేలో ఇంగ్లండ్‌ 124 పరుగులతో ఘన విజయం సాధించింది.

టీ20 తరహాలో బ్యాటింగ్ చేసిన అలీ కేవలం 53 బంతుల్లో సెంచరీ సాధించాడు. ఓ దశలో మెుయిన్ అలీ 14 బంతుల వ్యవధిలో (6 6 2 4 6 6 6 6 2 4 1 6 0 6) ఇలా ఎనిమిది సిక్స్‌లు బాదాడు. అలీ కేవలం 12 బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచరీ నుంచి సెంచరీకి చేరుకోవడం విశేషం.

అలీతో పాటు కెప్టెన్‌ రూట్‌ (84), బెన్‌ స్టోక్స్‌ (73) హాఫ్ సెంచరీలతో రాణించడంతో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన ఇంగ్లాండ్ నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో 9 వికెట్లకు 369 పరుగులు చేసింది. ఇంగ్లాండ్ బ్యాటింగ్‌లో మొయిన్ అలీ ఇన్నింగ్స్ హైలెట్‌గా నిలిచింది. తొలి 39 బంతుల్లో 39 పరుగులు చేసిన అలీ ఆ తర్వాత 14 బంతుల్లో 61 పరుగులు సాధించాడు.

WOOOOOW! No words for @MoeenAli – he brings up his century from 56 balls! 😍



Just 12 balls for his second 50! 😱https://t.co/Iokv5fMDti pic.twitter.com/lSOAoyx3qz