రెండో టీ20: పది ఓవర్లకు టీమిండియా 60/5

పది ఓవర్లకు టీమిండియా 60/5

ఆసీస్‌తో జరుగుతున్న రెండో టీ20లో టీమిండియా పది ఓవర్లకే ఐదు కీలక వికెట్లు కోల్పోయింది. పది ఓవర్లకు గాను 60 పరుగులు చేసి ఐదు వికెట్లను కోల్పోయింది. రోహిత్ శర్మ (8), కోహ్లీ (0), శిఖర్ ధావన్ (2), మనీష్ పాండే(6)లు పెవిలియన్ చేరారు. అనంతరం క్రీజులోకి వచ్చిన ధోని ఆదుకుంటాడనుకుని అందరూ భావించారు. అయితే భారీ షాట్ కోసం ప్రయత్నించి జంపా బౌలింగ్‌లో 13 పరుగుల వ్యక్తిగత స్కోరు వద్ద అవుటయ్యాడు.

భారత్ నాలుగు వికెట్లు కోల్పోయిందిలా?

రెండో టీ20లో ఆస్ట్రేలియా కొత్త బౌలర్‌ బెహ్రండార్ఫ్‌ టీమిండియా టాప్‌ ఆర్డర్‌ని కుప్పకూల్చాడు. ఈ ఎడమచేతి వాటం పేసర్‌ లైన్‌ అండ్‌ లెంగ్త్‌ను అంచనా వేయడంలో భారత బ్యాట్స్‌మెన్‌ తడబడ్డారు. తొలి ఓవర్‌ నాలుగో బంతికి రోహిత్‌ శర్మ (8) ఎల్బీ కాగా, ఆరో బంతికి విరాట్‌ కోహ్లీ డకౌటయ్యాడు. మూడో ఓవర్‌ రెండో బంతికి మనీశ్‌ పాండే (6) కీపర్‌ పైనీ చేతికి చిక్కాడు. ఐదో ఓవర్‌ మూడో బంతికి శిఖర్‌ ధావన్‌ (2) లాంగాఫ్‌లో వార్నర్‌ కి క్యాచ్ ఇచ్చి పెవిలియన్‌కు చేరాడు.

గువహటి వేదికగా ఆసీస్‌తో జరుగుతున్న రెండో టీ20లో టీమిండియా నాలుగో వికెట్ కోల్పోయింది. జట్టు స్కోరు 27 పరుగుల వద్ద బెహ్రెండార్ఫ్ బౌలింగ్‌లో కెప్టెన్ డేవిడ్ వార్నర్‌కు క్యాచ్ ఇచ్చి ధావన్ (2) వెనుదిరిగాడు. ధావన్ అవుటైన తర్వాత క్రీజులోకి ధోని వచ్చాడు. ప్రస్తుతం 5 ఓవర్లకు గాను భారత్ 4 వికెట్లు కోల్పోయి 31 పరుగులు చేసింది. జాదవ్ (11), ధోని పరుగులేమీ చేయకుండా క్రీజులో ఉన్నాడు.

గువహటి వేదికగా ఆసీస్‌తో జరుగుతున్న రెండో టీ20లో ఆదిలోనే టీమిండియాకు ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. తొలి ఓవర్లో రోహిత్ శర్మ (8), విరాట్ కోహ్లీ (0) వికెట్లను కోల్పోయిన భారత్ మూడో ఓవర్ రెండో బంతికి మనీష్ పాండే (6) రూపంలో మూడో వికెట్‌ను కోల్పోయింది. ఈ మూడు వికెట్లూ బెహ్రెండార్ఫ్ తీయడం విశేషం. ప్రస్తుతానికి 3 ఓవర్లు ముగిసే సరికి భారత్ మూడు వికెట్ల నష్టానికి 16 పరుగులు చేసింది.

రెండో టీ20లో భారత్‌కు ఆదిలోనే గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఆసీస్ బౌలర్ బెహ్రెండార్ఫ్ టీమిండియాను దెబ్బకొట్టాడు. తొలి ఓవర్ నాలుగో బంతికి వైస్ కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ (8), చివరి బంతికి కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీ (0)లను పెవిలియన్ పంపాడు. దీంతో రెండో ఓవర్లు ముగిసే సరికి భారత్ రెండు వికెట్ల నష్టానికి 12 పరుగులు చేసింది.

ANOTHER ONE! Dorff is fired up! Kohli (0) gets another seed and is trapped in front! Wowee!



IND 2-8 https://t.co/7hHdWXW9z4 #INDvAUS pic.twitter.com/ZSJFp3Fwzd — cricket.com.au (@CricketAus) 10 October 2017

టాస్ గెలిచి ఫీల్డింగ్ ఎంచుకున్న ఆస్ట్రేలియా

గువహటి వేదికగా జరుగుతున్న రెండో టీ20 మ్యాచ్‌లో టాస్ గెలిచిన ఆస్టేలియా జట్టు కెప్టెన్ డేవిడ్ వార్నర్ ఫీల్డింగ్ ఎంచుకున్నాడు. లక్ష్య చేధన తేలిక అవుతుందనే ఉద్దేశంతో ఆస్ట్రేలియా కెప్టెన్ డేవిడ్ వార్నర్ ముందుగా భారత్‌ను బ్యాటింగ్‌కు ఆహ్వానించాడు.

మూడు టీ20ల సిరిస్‌లో ఇప్పటికే తొలి టీ20లో గెలిచిన టీమిండియా ఈ రోజు గెలిచి సిరీస్‌ కైవసం చేసుకోవాలని పట్టుదలతో ఉంది. మరోవైపు ఈ మ్యాచ్‌లో నెగ్గి ఆసీస్‌ ఆశలు సజీవంగా ఉంచుకోవాలని భావిస్తోంది. ఈ మ్యాచ్‌లో భారత జట్టు ఎలాంటి మార్పులు లేకుండానే బరిలో దిగింది.

Australia wins the toss. Elect to bowl first. Follow the game here - https://t.co/W9IeYFSREr #INDvAUS pic.twitter.com/fZYYKG2zef — BCCI (@BCCI) 10 October 2017

ఈ మ్యాచ్‌లో ఆసీస్ ఒక్క మార్పు చేసింది. స్టోయినిస్‌కు తుది జట్టులో చోటు కల్పించింది. ఈ స్టేడియంలో ఇదే తొలి అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ కావడం విశేషం. 2013-14 సీజన్ లో నాలుగు రంజీ మ్యాచ్‌లకు ఆతిథ్యమిచ్చిన బర్సపరా స్టేడియం.. మొదటిసారి అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌కు వేదిక అయింది.

అంతకుముందు 2010లో గువహటిలో న్యూజిలాండ్-భారత జట్ల మధ్య చివరిసారి వన్డే జరిగింది. ఆ మ్యాచ్‌లో భారత్ 40 పరుగుల తేడాతో గెలిచింది. అయితే అది నగరంలోని నెహ్రూ స్టేడియం కాగా, ఆ తర్వవాత అస్సోం క్రికెట్ అసోసియేషన్(ఏసీఏ) తమ అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లను నెహ్రూ స్టేడియం నుంచి బర్సపరాకు మార్చింది.

Welcome to Guwahati for the second #INDvAUS T20. We've had some rain this afternoon but the forecast is good! Toss in 40 mins pic.twitter.com/QywR6EeLN1 — cricket.com.au (@CricketAus) 10 October 2017

ఆస్ట్రేలియా జట్టు: డేవిడ్ వార్నర్, ఆరోన్ ఫించ్, గ్లేన్ మ్యాక్స్‌వెల్, ట్రావిస్ హెడ్, హెన్రిక్యూస్, స్టోయినిస్, పైన్, కౌల్టర్ నైల్, టై, ఆడమ్ జంపా, బెహ్రన్‌డ్రాఫ్.

భారత జట్టు: శిఖర్ ధావన్, రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లి, మనీష్ పాండే, ధోనీ, కేదార్ జాదవ్, హార్దిక్ పాండ్య, భువనేశ్వర్ కుమార్, కుల్దీప్ యాదవ్, చాహల్, బుమ్రా.

