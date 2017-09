ఆరోన్ ఫించ్ హాఫ్ సెంచరీ

బెంగళూరు వేదికగా భారత్‌తో జరుగుతోన్న నాలుగో వన్డేలో ఆసీస్ ఓపెనర్లు అద్భుత ప్రదర్శన చేస్తున్నారు. తొలుత దూకుడుగా ఆడిన ఫించ్ ఆ తర్వాత నెమ్మదించాడు.ఇప్పటికే డేవిడ్ వార్నర్ హాఫ్ సెంచరీని పూర్తి చేసుకోగా, మరో ఓపెనర్ ఆరోన్ ఫించ్ కూడా హాఫ్ సెంచరీని నమోదు చేశాడు. గాయంతో తొలి రెండు వన్డేలకు దూరమైన ఆరోన్ ఫించ్ ఇండోర్ వేదికగా జరిగిన మూడో వన్డేలో సెంచరీ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా ఇప్పుడు నాలుగో వన్డేలో 65 బంతుల్లో ఆరోన్ ఫించ్ హాఫ్ సెంచరీ సాధించాడు. దీంతో 26 ఓవర్లకు ముగిసే సరికి ఆసీస్‌ వికెట్‌ ఏమీ నష్టపోకుండా 161 పరుగులు చేసింది. ప్రస్తుతం క్రీజులో ఫించ్‌ 61, వార్నర్‌ 88 పరుగులతో ఉన్నారు.

FIFTY! @AaronFinch5 follows up his ton in Indore with a half-century off 65 balls in Bengaluru. Super start from Australia #INDvAUS pic.twitter.com/i1jRMdJXF4 — cricket.com.au (@CricketAus) September 28, 2017

100వ వన్డేలో డేవిడ్ వార్నర్ హాఫ్ సెంచరీ

తన కెరీర్‌లో 100వ వన్డే ఆడుతున్న ఆస్ట్రేలియా ఓపెనర్ డేవిడ్ వార్నర్ హాఫ్ సెంచరీని నమోదు చేశాడు. 45 బంతుల్లో 50 పరుగులు పూర్తి చేసిన వార్నర్‌‌కు ఇది వన్డేల్లో 17వ హాఫ్ సెంచరీ. మరో ఓపెనర్‌ ఫించ్‌తో కలిసి వార్నర్ నిలకడగా ఆడుతున్నాడు. దీంతో 17 ఓవర్లు ముగిసే సరికి ఆసీస్‌ వికెట్‌ ఏమీ నష్టపోకుండా 104 పరుగులు చేసింది. ప్రస్తుతం ఫించ్‌ 42, వార్నర్‌ 56 పరుగులతో ఉన్నారు.

FIFTY! @davidwarner31 is on song in his milestone match as he brings up his half-century from 45 balls. Great start from the opener #INDvAUS pic.twitter.com/Uhb7YH0o47 — cricket.com.au (@CricketAus) September 28, 2017

100 పరుగులు దాటిన ఆస్ట్రేలియా స్కోరు

బెంగళూరు వేదికగా భారత్‌తో జరుగుతోన్న నాలుగో వన్డేని ఆస్ట్రేలియా క్రికెటర్లు ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నారు. ఓపెనర్లు ఫించ్‌, వార్నర్‌ నిలకడగా ఆడుతూ వీలుచిక్కినప్పుడల్లా బౌండరీలు బాదుతూ స్కోరు బోర్డును పరుగెత్తిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆస్ట్రేలియా స్కోరు 100 పరుగులు దాటింది. ప్రస్తుతం 16 ఓవర్లకు గాను ఆసీస్ వికెట్ నష్టపోకుండా 101 పరుగులు చేసింది. వార్నర్‌ 54, ఫించ్‌ 42 పరుగులతో క్రీజులో ఉన్నారు.

నిలకడగా ఆడుతోన్న ఆసీస్ ఓపెనర్లు 50/0

బెంగళూరు వేదికగా భారత్‌తో జరుగుతోన్న నాలుగో వన్డేలో ఆస్ట్రేలియా ఓపెనర్లు నిలకడగా ఆడుతున్నారు. 9 ఓవర్లు ముగిసే సరికి ఆసీస్‌ వికెట్‌ నష్టపోకుండా 50 పరుగులు చేసింది. ప్రస్తుతం వార్నర్‌ 20, ఫించ్‌ 27 పరుగులతో క్రీజులో ఉన్నారు. భారత బౌలర్లను వీరిద్దరూ సమర్ధవంతగా ఎదుర్కొంటున్నారు.

Solid start from the Aussies in Bengaluru as the 50 comes up in the ninth over. Finch 27* and Warner 20*: https://t.co/0IVnsCCfck #INDvAUS pic.twitter.com/MrRkQhbw9C — cricket.com.au (@CricketAus) September 28, 2017

టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న ఆసీస్

ఐదు వన్డేల సిరిస్‌లో భాగంగా భారత్-ఆస్ట్రేలియాల జట్ల మధ్య నాలుగో వన్డే ప్రారంభమైంది. బెంగళూరులోని చిన్నస్వామి స్టేడియంలో జరుగుతున్న ఈ వన్డేలో టాస్ గెలిచిన ఆస్ట్రేలియా కెప్టెన్ స్టీవ్ స్మిత్ బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్నాడు. ఆసీస్‌ ఓపెనర్ డేవిడ్‌ వార్నర్‌కు ఇది 100వ వన్డే.

కాగా, తుది జట్టులో ఆసీస్‌ రెండు మార్పులు చేసింది. వేడ్‌, అడమ్‌ జంపాను తిరిగి జట్టులోకి తీసుకుంది. ఇక టీమిండియా కూడా తుది జట్టులో మూడు మార్పులు చేసింది. కుల్దీప్‌, భువనేశ్వర్‌, బుమ్రాలకు విశ్రాంతి కల్పించి వారి స్థానంలో ఉమేశ్‌ యాదవ్‌, మహమ్మద్‌ షమి, అక్షర్‌ పటేల్‌లను తీసుకున్నారు.

ఇప్పటికే ఐదు వన్డేల సిరిస్‌ను 3-0తో భారత జట్టు కైవసం చేసుకుంది. చివరి రెండు వన్డేల్లో కూడా విజయం సాధించి ఆసీస్‌ను వైట్ వాష్ చేయాలనే పట్టుదలతో కోహ్లీసేన ఉంది. అంతేకాదు కోహ్లీ సేన కనుక ఈ మ్యాచ్‌ నెగ్గితే వన్డేల్లో నెంబర్‌వన్‌ ర్యాంకుని పదిలం చేసుకుంటుంది.

Australia win the toss. Elect to bat first in the 4th Paytm ODI at Bengaluru #INDvAUS pic.twitter.com/xICGvaxuPt — BCCI (@BCCI) September 28, 2017

Let’s extend our winning streak and continue our forward march. pic.twitter.com/JkVvEEuP6j — BCCI (@BCCI) September 28, 2017

జట్ల వివరాలు:

భారత్:

విరాట్ కోహ్లి(కెప్టెన్), అజింక్యా రహానే, రోహిత్ శర్మ, హార్దిక్ పాండ్యా, కేదర్ జాదవ్, మనీష్ పాండే, ఎంఎస్ ధోని, అక్షర్ పటేల్, ఉమేశ్ యాదవ్, మొహ్మద్ షమీ, యజ్వేంద్ర చాహల్

ఆస్ట్రేలియా: స్టీవ్ స్మిత్(కెప్టెన్), డేవిడ్ వార్నర్, అరోన్ ఫించ్, ట్రావిస్ హెడ్, స్టోనిస్, హ్యాండ్ స్కాంబ్, మాథ్యూవేడ్, ప్యాట్ కమిన్స్ , కౌల్టర్ నైన్, రిచర్డ్ సన్, ఆడమ్ జంపా

