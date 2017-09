ధోనీని 11వ స్థానంలో పంపించు: కోహ్లీకి ఓ నెటిజన్ చురక

హైదరాబాద్: వన్డేల్లో వరుసగా 10 విజయాలు సాధించాలన్న కోహ్లీసేన రికార్డుకు ఆస్ట్రేలియా బ్రేక్ వేసింది. బెంగళూరు వేదికగా గురువారం భారత్‌తో జరిగిన నాలుగో వన్డేలో ఆస్ట్రేలియా 21 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది.

దీంతో ఐదు మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌లో భారత్ ఆధిక్యం 3-1కి తగ్గింది. అంతేకాదు భారత్ గడ్డపై ఎట్టకేలకు ఆస్ట్రేలియాకు ఓదార్పు విజయం లభించింది. ఇప్పటికే సిరీస్ చేజార్చుకుని పరువు పోగొట్టుకున్న ఆస్ట్రేలియన్లు నాలుగో వన్డేలో ఆల్‌రౌండ్ షోతో అదరగొట్టారు.

ఫలితంగా నాలుగో వన్డేలో ఆస్ట్రేలియా విజయం సాధించింది. టాస్ గెలిచి తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన ఆస్ట్రేలియా నిర్ణీత ఓవర్లలో 5 వికెట్లు కోల్పోయి 334 పరుగులు చేసింది. ఆసీస్ నిర్దేశించిన 335 పరుగుల విజయ లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన ఆసీస్ నిర్ణీత ఓవర్లలో 8 వికెట్లు కోల్పోయి 313 పరుగులు చేసింది.

నాలుగో వన్డేలో టీమిండియా పోరాడి ఓడినా.. ఒక్క విషయంలో మాత్రం కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీ అభిమానుల ఆగ్రహానికి గురయ్యాడు. భారీ లక్ష్యాన్ని చేధించే క్రమంలో బెస్ట్ ఫినిషర్ అయిన ధోనీని ముందు పంపకుండా మనీష్ పాండేను పంపడంపై భారత క్రికెట్ అభిమానులు సీరియస్ అయ్యారు.

అసలు కెప్టెన్ కోహ్లి, టీమ్ మేనేజ్‌మెంట్ ఏం ఆలోచిస్తున్నదో అర్థం కావడం లేదంటూ సోషల్ మీడియాలో తమ ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 'ధోనిని ఇంకా లోయర్ మిడిలార్డర్‌లోనే పంపిస్తావా?' అని ఒక నెటిజన్ ప్రశ్నించగా... 'ధోనిని 4 లేదా ఐదో స్థానంలో ఆడనీయవా' అంటూ మరొక నెటిజన్ స్పందించాడు.

'నెక్ట్స్ టైమ్ ధోనీని 11వ స్థానంలో పంపించు' అంటూ మరొక అభిమాని విరాట్‌ కోహ్లీకి చురకలంటించారు. ఇదిలా ఉంటే ఇరు జట్ల మధ్య చివరిదైన ఐదో వన్డే ఆదివారం నాగ్ పూర్‌లోని వీసీఏ స్టేడియంలో జరగనుంది.

In chases like these, Dhoni should come ahead of Manish Pandey. Yes, He can bash 40 off 16 but not from ball one.#INDvAUS #Dhoni — Harnam Kaur (@ThatCricGirl) September 28, 2017

@imVkohli bhai..meeting toh hoti rahe gi..Dhoni ko No.4 pa batting kab karwaogah... — Dilwar (@DIL__war) September 29, 2017

I don't understand why Kohli & management are still using Dhoni as finisher? Let him enjoy at 4/5 & prepare Pandya as a finisher.#INDvAUS — mk yadav (@m_kumarind) September 29, 2017

Virat bhai next match mein Dhoni ko no. 11 pe bhejna.. 7 toh bahut upar ho gaya na..

Groom Umesh Yadav, Bumrah, Chahal etc for world cup 😒😒 — MSDian Shubham Dogra (@Shubham513) September 29, 2017

That's good but I want to ask that is dhoni also going to bat at 11 as if he could be demoted at 7 he might be demoted at 11 — Abhinav Singh (@Abhinav20081998) September 29, 2017

In 2017:

Dhoni Has Scored 600+ Runs

Dhoni Has 85+ Strike Rate

Average Of 60+

Why Will One Send Him down At No.6 Or 7? #Dhoni #Loveyoudhoni — Abhisek Jha (@abhisekjha_7781) September 28, 2017

A player like #MSDhoni at no 7

Such a idiot management

Shame on u 😠😠 — ∂нσиιfαиgιяℓмα∂нυ (@madhu7781) September 28, 2017

Kohli Sends MS Dhoni At no7 !! Jealous Hmm? !! Sad To Say You Are Selfish No 1. — Alwind Khujliwal (@IAmAlwind) September 28, 2017

U can't expect #dhoni all his life do that job for u , u shd send him up the order if u want him do it good .. U can blame the middle oder. — Ashwin (@Ashwin_Gour) September 28, 2017

Either kohli takes weed or Shastri or they both smoke tgthr to be stupid to make Dhoni bat at no 7 #IndiaVsAustralia #Kohli #shastri #Dhoni — NotoriousBaba (@crazyCancer_ian) September 29, 2017

సంబంధం కోసం వెతుకుతున్నారా? తెలుగు మాట్రిమోని లో రిజిస్ట్రేషన్ ఉచితం!