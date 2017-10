వికెట్ల మధ్య పరిగెత్తడంలో ధోని అరుదైన రికార్డు (వీడియో)

హైదరాబాద్: గువహటి వేదికగా ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన రెండో టీ20లో టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్ మహేంద్ర సింగ్ ధోని అరుదైన రికార్డుని నెలకొల్పాడు. మూడు టీ20ల సిరిస్‌లో భాగంగా గత మంగళవారం భారత్-ఆసీస్ జట్ల మధ్య రెండో టీ20 జరిగిన సంగతి తెలిసిందే.

ఈ మ్యాచ్‌లో ధోని రెండో ర‌న్ కోసం గంట‌కు 31 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప‌రిగెత్తాడు. ధోనీ ర‌న్నింగ్ విశ్లేష‌ణ వీడియోను స్టార్ స్పోర్ట్స్ తన అధికారిక ట్విట్టర్‌లో పోస్టు చేసింది. 'ధోనీ ర‌న్నింగ్‌ రికార్డును ఎవ‌రూ బ్రేక్ చేయ‌లేరు' అంటూ కామెంట్ కూడా పోస్టు చేసింది.

శ్రీలంకతో వన్డే, టీ20 సిరిస్‌కు ముందు ఆగ‌స్టులో నేష‌న‌ల్ క్రికెట్ అకాడ‌మీలో ఫిట్ నెస్ పరీక్షకు హాజరైన ధోని 20 మీట‌ర్ల రేస్‌ను 2.91 సెక‌న్ల‌లో పూర్తి చేసిన సంగ‌తి తెలిసిందే. తాజాగా స్టార్ స్పోర్ట్స్ చేసిన ట్వీట్‌కు నెటిజన్లు మద్దతుగా నిలుస్తున్నారు. 'ధోనీ బుల్లెట్ ట్రెయిన్ కంటే ఫాస్ట్‌', 'ధోనీ రికార్డు సృష్టిస్తే అంతే ఇక‌.. దాన్ని ఎవ‌రూ దాట‌లేరు' అభిమానులు కామెంట్స్ పెట్టారు.

Outrunning @msdhoni seems impossible! Catch the analysis on his ⚡️-quick runs on #NerolacCricketLive on Oct 13 on Star Sports. pic.twitter.com/rPbtbmsKES — Star Sports (@StarSportsIndia) 11 October 2017

He is bullet train 🚂 of #TeamIndia no one can match #Mahi — riteshu.n.srivastava (@riteshusrivasta) 11 October 2017

He's man #Ussainbolt of cricket and running like a tiger, salute him #MSDhoni — Sandeep kumar gupt (@Sandeep1998skg) 13 October 2017

Hilarious & amateur stuff this. No dispute that @msdhoni is one of the fastest btw wkts but in the clip @SDhawan25 doesn't need to push hard when not running towards the danger end #NerolacCricketLive — RAKESH SINGH (@to_d_point) 12 October 2017

