హైదరాబాద్: మూడు టీ20ల సిరిస్‌లో భాగంగా భారత్-న్యూజిలాండ్ జట్ల మధ్య రెండో టీ20 రాజ్‌కోట్ వేదికగా ప్రారంభమైంది. సౌరాష్ట్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ స్టేడియంలో జరుగుతున్న ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్ గెలిచిన కివీస్ బ్యాటింగ్ ఎంచుకుంది.

New Zealand wins the toss. Elects to bat first in the 2nd T20I #INDvNZ pic.twitter.com/dWkmG3DX8g — BCCI (@BCCI) November 4, 2017

ఈ సిరిస్‌తో జట్టులో చోటు దక్కించుకున్న మహమ్మద్ సిరాజ్ అంతర్జాతీయ టీ20 అరంగేట్రం చేశాడు. తొలి టీ20తో అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌కు వీడ్కోలు పలికిన నెహ్రా స్ధానంలో సిరాజ్‌కు జట్టు మేనేజ్‌మెంట్ చోటు కల్పించింది. ఐపీఎల్‌లో అతడు సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ తరఫున బౌలింగ్‌లో అద్భుతంగా రాణించాడు. టీమిండియా ప్రధాన కోచ్‌ రవిశాస్త్రి అతడికి భారత క్యాప్‌ అందించాడు.

A moment to cherish for young Mohammed Siraj as he makes his debut for India today #INDvNZ pic.twitter.com/0ttCZpLeoo — BCCI (@BCCI) November 4, 2017

ఈ రెండో టీ20లో గెలిచి సిరీస్‌ కైవసం చేసుకోవాలని భావిస్తోంది. మరోవైపు తొలి టీ20లో విఫలమైన కివీస్‌ ఈ మ్యాచ్‌లో ఎలాగైనా సరే గెలవాలనే కసితో ఉంది. కివీస్‌తో తొలి టీ20లో విజయం సాధించి పదేళ్ల నిరీక్షణకు తెరదించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ మ్యాచ్‌లో టీమిండియా గెలిస్తే ఇంకో మ్యాచ్ మిగిలుండగానే సిరీస్‌ను సొంతం చేసుకుంటుంది.

రెండో టీ20 జరిగే రాజ్‌కోట్ స్టేడియంలో ఇప్పటివరకు కేవలం ఒక అంతర్జాతీయ టీ20 మాత్రమే జరిగింది. 2013లో ఆసీస్‌తో జరిగిన టీ20లో భారత్ జట్టు ఆరు వికెట్ల తేడాతో విజయం సాధించింది. ఈ స్టేడియంలో జరిగిన రెండు వన్డేల్లోనూ భారత్ ఓటమి పాలైంది.

Mitch Santner in Rajkot and ready for the second Twenty20 against India! #indvnz pic.twitter.com/pQtGL8zZSp — BLACKCAPS (@BLACKCAPS) November 4, 2017

ఇంగ్లాండ్ (2013), దక్షిణాఫ్రికా (2015)లతో ఈ స్టేడియం వేదికగా తలపడిన రెండు సార్లు టీమిండియా ఓటమి పాలైంది. పిచ్‌ బ్యాట్స్‌మెన్‌కు సహకరిస్తుంది. భారీ స్కోర్లకు అవకాశముంది. రెండో టీ20లో టీమిండియాపై అంతగా ఒత్తిడి లేదు.

Kane Williamson has won the toss and elected to bat first in Rajkot. Can the BLACKCAPS level the series? #indvnz pic.twitter.com/ICiq63wROs — BLACKCAPS (@BLACKCAPS) November 4, 2017

జట్ల వివరాలు:

ఇండియా: రోహిత్ శర్మ, శిఖర్ ధవన్, విరాట్ కోహ్లీ (కెప్టెన్), ఎంఎస్ ధోనీ, శ్రేయాస్ అయ్యర్, హార్ధిక్ పాండ్యా, అక్సర్ పటేల్, భువనేశ్వర్ కుమార్, జస్ప్రిత్ బుమ్రా, యుజ్వేంద్ర చాహల్, మొహమ్మద్ సిరాజ్

న్యూజిలాండ్: మార్టిన్ గప్టిల్, కోలిన్ మున్రో, కానె విలియమ్సన్ (కెప్టెన్), టామ్ బ్రూస్, గ్లెన్ ఫిలిప్స్, హెన్రీ నిఖోల్స్, కోలిన్ డి గ్రాండ్‌హోమ్, మిచెల్ సాంట్నెర్, ఆడం మిల్నె, సోధీ, ట్రెంట్ బౌల్ట్

