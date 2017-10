కాన్పూర్ వన్డే: తొలి వికెట్ కోల్పోయిన భారత్

ధావన్ ఔట్: తొలి వికెట్ కోల్పోయిన భారత్

కాన్పూర్ వేదికగా న్యూజిలాండ్‌తో జరుగుతున్న మూడో వన్డేలో భారత్ తొలి వికెట్ కోల్పోయింది. జట్టు స్కోరు 29 పరుగుల వద్ద ధావన్ (14) టిమ్ సౌథీ బౌలింగ్‌లో కేన్ విలియమ్సన్‌కు క్యాచ్ ఇచ్చి వెనుదిరిగాడు. ధావన్ అవుటైన తర్వాత కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీ క్రీజులోకి వచ్చాడు. దీంతో 7 ఓవర్లకు గాను టీమిండియా ఒక వికెట్ నష్టానికి 33 పరుగులు చేసింది. ప్రస్తుతం విరాట్ కోహ్లీ 4, రోహిత్ శర్మ 13 పరుగులతో క్రీజులో ఉన్నారు.

After nine overs India are 45-1. Southee with the wicket of Dhawan for the BLACKCAPS #indvnz pic.twitter.com/7r8ZPBa8Zs — BLACKCAPS (@BLACKCAPS) 29 October 2017

టాస్ గెలిచి ఫీల్డింగ్ ఎంచుకున్న న్యూజిలాండ్

సిరిస్ ఫలితాన్ని తేల్చే మూడో వన్డే ఆరంభమైంది. కాన్పూర్ వేదికగా జరుగుతున్న ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్ గెలిచిన న్యూజిలాండ్ ఫీల్డింగ్ ఎంచుకుంది. రెండో వన్డేలో ఆడిన జట్లే ఈ మ్యాచ్‌లో కూడా బరిలోకి దిగుతున్నాయి. మూడు వన్డేల సిరిస్‌లో ఇరు జట్లు చెరొకటి విజయం సాధించడంతో ఈ మ్యాచ్ ఆసక్తికరంగా మారింది.

New Zealand wins the toss. Elects to bowl first in the 3rd and final ODI #INDvNZ pic.twitter.com/fmwuOUvjKM — BCCI (@BCCI) 29 October 2017

ఈ మ్యాచ్‌లో కోహ్లీసేన విజయం సాధిస్తే వరుసగా ఏడో సిరిస్‌ను గెలిచినట్లవుతుంది. ఐసీసీ చాంపియన్స్ ట్రోఫీకి ముందు మూడు.. ఆ తర్వాత మూడు సిరిస్‌లను గెలవడంతో వరుసగా ఆరు సిరీస్‌లను గెలిచిన జట్టుగా భారత్ నిలిచింది. ఇప్పుడు ఏడో సిరీస్ విజయంపై కన్నేసింది.

ఇరు జట్లు ప్రస్తుతం అద్భుతమైన ఫామ్‌లో ఉన్నాయి. తొలి వన్డేలో లాథమ్, టేలర్ ఇచ్చిన షాక్‌ ఇచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఆ తర్వాత రెండో వన్డేలో టీమిండియా దానికి ప్రతీకారం తీర్చుకుంది. మిడిలార్డర్ వైఫల్యంతో ఇబ్బందిపడుతున్న కోహ్లీసేనకు ఇప్పుడు దినేశ్ కార్తీక్ రూపంలో ఓ ప్రత్యామ్నాయం లభించింది.

The BLACKCAPS have won the toss and opted to bowl first in the deciding ODI in Kanpur #indvnz pic.twitter.com/VS4BS6HmZY — BLACKCAPS (@BLACKCAPS) 29 October 2017

అతన్ని నాలుగోస్థానంలోనే కొనసాగించాలని కెప్టెన్ భావిస్తున్నాడు. కాబట్టి తుది జట్టులో ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదు.

జట్ల వివరాలు:

భారత్: కోహ్లీ (కెప్టెన్), రోహిత్, ధవన్, దినేశ్, జాదవ్, ధోనీ, పాండ్యా, భువనేశ్వర్, అక్షర్, చాహల్, బుమ్రా.

న్యూజిలాండ్: విలియమ్సన్ (కెప్టెన్), గుప్టిల్, మున్రో, టేలర్, లాథమ్, నికోలస్, గ్రాండ్‌హోమీ, సాంట్నెర్, మిల్నే, బౌల్ట్, సౌతీ.

