కోహ్లీసేన నెంబర్ వన్ ఎందుకంటే!: సీక్రెట్ చెప్పిన శిఖర్ ధావన్

పాండ్యా బౌలింగ్‌పై శిఖర్ ధావన్

ప్రశ్న: How do you describe Hardik Pandya's bowling?

ధావన్ సమాధానం: Very good

ప్రశ్న: Pandya's batting?

ధావన్ సమాధానం: Hitter

ప్రశ్న: Bhuvi's (Bhuvneshwar Kumar) yorkers?

ధావన్ సమాధానం: Kanchebaaz (One who masters in the Marble game)

ప్రశ్న: Bumrah's (Jasprit) death bowling?

ధావన్ సమాధానం: Serious stuff

ప్రశ్న: Jadhav's bowling action?

ధావన్ సమాధానం: Phirki (flying disk)

ప్రశ్న: Any smart one-liners from MS Dhoni?

ధావన్ సమాధానం: When he sneezes, he says 'Bhagwan mujhe nahin isko uthaale' (God take him with you, not me)

ప్రశ్న: One exercise you would suggest to Yuzvendra Chahal so that he puts on the weight?

ధావన్ సమాధానం: Eating

ప్రశ్న: If you were to give an award for facial hair, who would you give it to?

ధావన్ సమాధానం: We all are very good at it, but still I would give that award to myself

ప్రశ్న: One word to describe for someone who has turned 38 (Ashish Nehra) and making a comeback at this stage?

ధావన్ సమాధానం: Determination, love towards the game and hard work.