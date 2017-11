హైదరాబాద్: టీమిండియా వెటరన్ పేసర్ ఆశిష్ నెహ్రా క్రికెట్ కెరీర్‌కు తెరపడింది. బుధవారం తన సొంత మైదానమైన ఫిరోజ్ షా కోట్లా వేదికగా న్యూజిలాండ్‌తో తన చివరి మ్యాచ్ ఆడాడు. ఈ మ్యాచ్‌తోనే క్రికెట్‌‌లో అన్ని ఫార్మాట్లకు వీడ్కోలు పలుకుతున్నట్లు నెహ్రా ముందే ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే.

అయితే తన కెరీర్‌లో ఆడిన చివరి మ్యాచ్‌లో నెహ్రా వికెట్ తీయలేకపోయాడు. ఈ మ్యాచ్‌లో నెహ్రా 4 ఓవర్లు వేసి 29 పరుగులిచ్చాడు. మున్రో ఇచ్చిన సునాయసమైన క్యాచ్‌ను పాండ్యా విడిచిపెట్టడంతో నెహ్రాకు వికెట్‌ దక్కించుకునే అవకాశాన్ని కోల్పోయాడు. అలాగే కెప్టెన్ కేన్ విలియమ్సన్‌ ఇచ్చిన మరో క్యాచ్‌ను కోహ్లీ జార విడిచాడు.

IND vs NZ 1st T20 : Ashish Nehra magic moment

ఈ మ్యాచ్‌లో చివరి ఓవర్ బౌలింగ్ వేసింది నెహ్రానే. చివరి ఓవర్లో అయినా నెహ్రాకు వికెట్‌ పడుతుందేమో అభిమానులు ఆశించారు. అయితే ఈ ఓవర్లో 7 పరుగులిచ్చిన నెహ్రా వికెట్ మాత్రం తీయలేకపోయాడు. ముఖ్యంగా చివరి రెండు మూడు బంతులు వేసేటపుడు నెహ్రా చాలా ఉద్వేగంగా కనిపించాడు.

మ్యాచ్ అనంతరం నెహ్రా జట్టులోని తన సహచర క్రికెటర్లతో స్టాండ్స్‌ వైపు అభివాదం చేస్తూ స్టేడియమంతా తిరిగాడు. కొంత దూరం వెళ్లాక కెప్టెన్ కోహ్లీ, ఓపెనర్ శిఖర్ ధావన్ అతడిని భుజాల మీదికి ఎత్తుకుని విజయ గర్వంతో ఘనంగా వీడ్కోలు పలికారు. గ్రౌండ్‌లో దూసుకొచ్చి నెహ్రా కాళ్లు మొక్కే అభిమాని కూడా ఉంటారా అని ఆశ్చర్యపోయే ఘటన కూడా ఈ మ్యాచ్‌లో మనకు కనిపించింది.

భారత క్రికెట్‌లో మహా దిగ్గజాలైన వీరేంద్ర సెహ్వాగ్‌కు, వీవీఎస్‌ లక్ష్మణ్‌కు, జహీర్‌ ఖాన్‌లకు కూడా సాధ్యం కాని ఫెర్‌వెల్ మ్యాచ్ నెహ్రాకు లభించింది. కెరీర్‌లో చివరి మ్యాచ్ ఆడిన నెహ్రాపై పలువురు మాజీ క్రికెటర్లు, ప్రస్తుత క్రికెటర్లు ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. వీడ్కోలు అనంతరం నెహ్రా సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ చక్కగా సాగాలని పలువురు ఆకాంక్షించారు.

Great win, #TeamIndia! Nice to see a well deserved farewell for #AshishNehra. Wish you & your family the best of health & happiness in life😊 pic.twitter.com/Ml9zFUWCpz — sachin tendulkar (@sachin_rt) 1 November 2017

Great win, #TeamIndia! Nice to see a well deserved farewell for #AshishNehra. Wish you & your family the best of health & happiness in life😊 pic.twitter.com/Ml9zFUWCpz — sachin tendulkar (@sachin_rt) 1 November 2017

Another good win and a complete team performance. 👌🏼😇

Wishing Ashish bhaiya all the luck for everything in the future. It's been an honor sharing the field and the dressing room with you. 🙏👏 @BCCI #INDvNZ #NehraJi pic.twitter.com/hfCTHfo8rP — Virat Kohli (@imVkohli) 1 November 2017

A man who never gave up, inspite of going through 12 surgeries on his body, such was his passion. A friend, team mate, big brother here's wishing you an entertaining life post retirement #AashishNehra pic.twitter.com/wiwT5wtDOJ — Rohit Sharma (@ImRo45) 1 November 2017

In whatever little games I played with you, you've been truly inspirational and I've learnt a lot. pic.twitter.com/Xeed2Oe9IH — K L Rahul (@klrahul11) 2 November 2017

A legend and an inspiration. It was an honour to play beside you on the field and learn so much from you off the field. 🙏🏽 pic.twitter.com/rO9xNTKa2J — hardik pandya (@hardikpandya7) 2 November 2017

I have learned a lot from u Ashu bhai.Ur contribution to the game stands unparalleled.Thank u for all the memories & all the memorable wins. pic.twitter.com/RLcYG3u18C — Jasprit bumrah (@Jaspritbumrah93) 1 November 2017

End of an era , Ashish Nehra. Congratulations on a fighting and wonderful career. Wish you the best , Ashish. — Virender Sehwag (@virendersehwag) 1 November 2017

What a wonderful victory #TeamIndia! @BCCI Very well done👏 A great send off to #Nehraji pic.twitter.com/cO5qONesHO — Suresh Raina (@ImRaina) 1 November 2017

Congratulations on a fantastic career Ashish Nehraji .Thank you for some amazing memories. pic.twitter.com/veqzz6lCXQ — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) 1 November 2017

About Last Night...Nehra’s farewell showed how much he was loved. He’s the Goodwill Ambassador of Ind cricket. Go well Bro 🙌 #HeartOfGold pic.twitter.com/xcnUZGror7 — Aakash Chopra (@cricketaakash) 2 November 2017

సంబంధం కోసం వెతుకుతున్నారా? తెలుగు మాట్రిమోని లో రిజిస్ట్రేషన్ ఉచితం!