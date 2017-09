ఆరు బంతుల్లో ఆరు సిక్సులు: యువీ రికార్డుకి పదేళ్లు

యువరాజ్ ఆరు సిక్సులు బాదాడిలా

దీంతో కోపంతో ఊగిపోయిన యువీ ఆ తర్వాతి ఓవర్‌లో ప్రతి బంతిని బౌండరీకి దాటించాలని అనుకున్నానని చెప్పాడు. ఒకే ఓవర్‌లో యువరాజ్ ఆరు సిక్సులు కొట్టిన తీరు చూస్తే ఆశ్చర్యం కలగకమానదు. యువీ సిక్సులను బాదాడిలా:

Ball 1: A half-volley around the off-stump. Six over the cow corner.

Ball 2: A mere flick of his wrist send the ball soaring over backward square leg.

Ball 3: Half-volley outside the off-stump and the ball disappeared over long-off and cover.

Ball 4: Broad is rattled and struggling to find the right length. He came around the wicket and this one was a full toss and Yuvraj smashed it over backward point.

Ball 5: Broad switched to over the wicket. But a juicy full ball was slog swept over midwicket.

Ball 6: Broad erred in length again and Yuvraj hammered the ball over mid-wicket again. History is made.