హైదరాబాద్: ఈ ఏడాది అద్భుతమైన ఫామ్‌లో ఉన్న తెలుగు తేజం కిదాంబి శ్రీకాంత్ ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ సూపర్ సిరీస్‌ కైవసం చేసుకున్నాడు. ఆదివారం జరిగిన పైనల్లో 21-14, 21-13‌తో జపాన్ ఆటగాడు కెంటా నిషియోటాపై అలవోక విజయం సాధించాడు.

Badminton | @srikidambi will climb to No 2 spot in the BWF world rankings irrespective of the result in the #FrenchSS final — myKhel.com (@mykhelcom) October 29, 2017

తొలి గేమ్‌ను 21-14తో గెలుచుకున్న శ్రీకాంత్ రెండో గేమ్‌లోనూ అదే జోరు కొనసాగించి 21- 13తో విజయం సాధించి ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ విజేతగా నిలిచాడు. తద్వారా ఈ సీజన్‌లో నాలుగో టైటిల్ సాధించాడు. అంతేకాదు సూపర్ సిరీస్ టైటిల్స్ విజయాల్లో హ్యాట్రిక్ సాధించాడు.

అంతేకాదు ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ గెలిచిన తొలి భారత షట్లర్‌గా కిదాంబి శ్రీకాంత్ అరుదైన ఘతన సాధించాడు. పైనల్లో జపాన్ ఆటగాడు కెంటా నిషియోటా ఏ దశలోనూ శ్రీకాంత్‌కి పోటీ ఇవ్వలేకపోయాడు. తాజా టైటిల్‌తో ఒక క్యాలెండర్ ఇయర్‌లో నాలుగు సూపర్ సిరీస్ టైటిళ్లు నెగ్గిన నాలుగో పురుష షట్లర్‌గా శ్రీకాంత్ నిలిచాడు.

Once is great, twice is better, thrice is rare & four times is Srikanth Kidambi!



2017 will be remembered for this man's red-hot streak! 💪 pic.twitter.com/UCQlvGh15I — PBL India (@PBLIndiaLive) October 29, 2017

అంతకముందు లిన్ డాన్ (చైనా), లీ చాంగ్ వుయి (చైనీస్-మలేసియా), చెన్ లాంగ్ (చైనా) మాత్రమే ఈ ఘనత సాధించిన షట్లర్లు. ఈ టోర్నీలో సెమీస్‌లో భారత్‌కు చెందిన మరో షట్లర్ హెచ్ఎస్ ప్రణయ్‌పై విజయం సాధించి ఫైనల్‌కు చేరుకున్న సంగతి తెలిసిందే.

అంతకముందు గత వారం డెన్మార్క్‌ ఓపెన్‌ టైటిల్‌ను గెలుచుకున్న శ్రీకాంత్‌కు పది రోజుల వ్యవధిలో ఇది మరో టైటిల్ కావడం విశేషం.

The legend of Srikanth Kidambi grows even more stronger. 4th title of the year for the pride of India who creates history in #FrenchSS ✌️ pic.twitter.com/VShjfVwoDC — BAI Media (@BAI_Media) October 29, 2017

Badminton | 1st game 21-14 to @srikidambi! Aggressive play pays dividends for the Indian in the #FrenchSS final against Kenta Nishimoto — myKhel.com (@mykhelcom) October 29, 2017

ఇదిలా ఉంటే ఆదివారం ప్రధాని నరేంద్రమోడీ తన మన్‌ కీ బాత్‌ లో కూడా షట్లర్ కిదాంబి శ్రీకాంత్‌పై ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. గత వారంలో శ్రీకాంత్ డెన్మార్క్ ఓపెన్ గెలుచుకున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ సందర్భంగా మోడీ 'డెన్మార్క్‌ ఓపెన్‌ సిరీస్‌ను కైవసం చేసుకున్న భారత షట్లర్‌ కిదాంబి శ్రీకాంత్‌కు నా అభినందనలు. భారతదేశం గర్వపడేలా చేశారు' అని పేర్కొన్నారు.

సంబంధం కోసం వెతుకుతున్నారా? తెలుగు మాట్రిమోని లో రిజిస్ట్రేషన్ ఉచితం!