హైదరాబాద్: ఆసియా మ‌హిళ‌ల బాక్సింగ్ ఛాంపియ‌న్‌షిప్‌‌లో భారత బాక్సర్ మేరీ కోమ్ స్వర్ణ పతకాన్ని కైవసం చేసుకుంది. వియ‌త్నాంలోని హోచిమిన్ సిటీ వేదికగా మంగళవారం జరిగిన ఫైనల్లో ఉత్తర కొరియాకు చెందిన కిమ్‌ హ్యాంగ్‌‌పై 5-0 తేడాతో మేరీ కోమ్ విజయం సాధించింది.

మేరీ కోమ్‌ 48 కేజీల విభాగంలో పసిడి పతకాన్ని సొంతం చేసుకుంది. ఈ విజయంతో 48 కేజీల బౌట్‌లో పసిడి నెగ్గిన తొలి భారత క్రీడాకారిణిగా మేరీ కోమ్ చరిత్ర సృష్టించింది. అంతేకాదు విజయంతో ఆసియా బాక్సింగ్‌ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో మేరీ కోమ్‌ గెలిచిన పసిడి పతకాల సంఖ్య ఐదుకి చేరింది.

అంతకముందు సాధించిన నాలుగు పసిడి పతకాలు 51 కేజీల విభాగంలో సాధించడం విశేషం. గతంలో ఆసియా ఛాంపియన్‌షిప్‌లో ఇప్పటికే మేరీ కోమ్ నాలుగు సార్లు పసిడి, ఒక‌సారి రజతం కైవసం చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. సెమీఫైనల్లో మేరీకోమ్‌ 5-0తో జపాన్‌కు చెందిన సుబాస కొమురను చిత్తుగా ఓడించి ఫైనల్లో అడుగుపెట్టింది.

మరోవైపు ఇదే టోర్నీలో సరితా దేవి(64 కేజీ), ప్రియాంక చౌదరి(60 కేజీ) కాంస్య పతకాలు గెలుచుకున్నారు. ఆసియా మ‌హిళ‌ల బాక్సింగ్ ఛాంపియ‌న్‌షిప్‌‌లో ఫైనల్లో విజయం సాధించిన మేరీ కోమ్‌పై సోషల్ మీడియాలో ప్రశంసల వర్షం కురుస్తోంది.

Way to go, @MangteC. My best wishes to you for the finals. More power to you, Champ. #ASBC2017Women pic.twitter.com/JKjXFUdqCx — sachin tendulkar (@sachin_rt) November 7, 2017

Breaking: Mary Kom wins gold in Asian Boxing Championship's 48 kg category by defeating North Korea's Kim Hyang-Mi.#Boxing pic.twitter.com/BP1tkntX5g — myKhel.com (@mykhelcom) November 8, 2017

GOLD for #MaryKom !!

Indian boxer MC #MaryKom won GOLD medal in 48 kg category at Asian women's Boxing Championships in Ho Chi Minh City of Vietnam today!

CONGRATULATIONS! pic.twitter.com/DXLBcVLAII — ALL INDIA RADIO (@AkashvaniAIR) November 8, 2017

What a heroic performance & what a comeback! CONGRATS @MangteC for FIFTH Gold in #AsianBoxingChampionships! Keep the tricolor flying high, champion! pic.twitter.com/WDV4FEyKwe — Rajyavardhan Rathore (@Ra_THORe) November 8, 2017

.@MangteC (48kg) punches her way to a fifth gold medal at the Asian Women's Championship, taking Hyang Mi Kim (PRK) in her stride. #ASBC2017Women #PunchMeinHaiDum pic.twitter.com/T0cMzAOJ1C — Boxing Federation (@BFI_official) November 8, 2017

5th time Asian champion @MangteC on podium .



Congrats 🇮🇳 pic.twitter.com/eCtoQ9L9Rh — Sports India (@SportsIndia3) November 8, 2017

