Sports

Nageshwara Rao

Subscribe to Oneindia Telugu

యు ముంబా Vs గుజరాత్‌ ఫార్చున్‌జెయింట్స్‌ (రాత్రి 8 గంటలకు) పట్నా పైరేట్స్‌ Vs తమిళ్‌ తలైవాస్‌ (రాత్రి 9 గంటలకు) స్టార్‌స్పోర్ట్స్‌-2లో ప్రత్యక్ష ప్రసారం

English summary

Puneri Paltan registered a comfortable 37-25 victory over Haryana Steelers due to a superb all-round performance in the Pro-Kabaddi League (PKL) on Tuesday.