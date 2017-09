హైదరాబాద్: రియో ఒలింపిక్ పతక విజేత పీవీ సింధు ఆదివారం తాను సాధించిన కొరియా ఓపెన్ సూపర్ సిరిస్ టైటిల్‌‌ని ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోడీకి అంకితమిచ్చింది. ఈ మేరకు ట్విట్టర్‌లో ట్వీట్ చేసింది. ఆదివారం ఉత్కంఠభరితంగా సాగిన మహిళల సింగిల్స్‌ ఫైనల్లో ఐదో సీడ్‌ సింధు 22-20, 11-21, 20-18తో 8వ సీడ్‌ ఒకుహరా (జపాన్‌)పై విజయం సాధించిన సంగతి తెలిసిందే.

తద్వారా కొరియా ఓపెన్ గెలిచిన తొలి భారత షట్లర్‌గా పీవీ సింధు చరిత్ర సృష్టించింది. అంతేకాదు సింధు కెరీర్‌లో ఇది మూడో సూపర్‌ సిరీస్‌ టైటిల్‌. గతంలో చైనా ఓపెన్‌, ఇండియా ఓపెన్‌లలో సింధు విజేతగా నిలిచింది. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా కొరియా ఓపెన్ గెలిచిన సింధుకు ప్రధాని మోడీ ట్విట్టర్ ద్వారా శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

'కొరియా ఓపెన్‌ సూపర్‌ సిరీస్‌ గెలిచిన సింధుకు అభినందనలు. ఆమె విజయం దేశానికి గర్వకారణం' అని మోడీ పేర్కొన్నారు.

Congratulations to @Pvsindhu1 on emerging victorious in the Korea Open Super Series. India is immensely proud of her accomplishment: PM

మోడీ ట్వీట్‌కు పీవీ సింధు స్పందించింది. 'ప్రధాని మోడీ పుట్టినరోజు నాడు సాధించిన ఈ విజయాన్ని ఆయనకే అంకితమిస్తున్నాను. ఏ మాత్రం అలసిపోకుండా దేశానికి ఆయన అందిస్తోన్న సేవలు చిరస్మరణీయం.' అని సింధు ట్విటర్‌లో పేర్కొంది.

I dedicate this Victory for our beloved Prime Minister Shri Modiji on his Birthday for his untiring and self less services to our Country. https://t.co/frsNmZvtkK