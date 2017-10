37 ఏళ్ల నిరీక్షణకు తెర: డెన్మార్క్‌ ఓపెన్‌ సూపర్‌ సిరీస్‌ గెలిచిన కిదాంబి శ్రీకాంత్

హైదరాబాద్: 37 ఏళ్ల నిరీక్షణకు కిదాంబి శ్రీకాంత్ తెరదించాడు. ప్రతిష్టాత్మక డెన్మార్క్‌ ఓపెన్‌ సూపర్‌ సిరీస్‌ ప్రీమియర్‌ బ్యాడ్మింటన్‌ టోర్నీ విజేతగా అవతరించాడు. ఆదివారం రాత్రి జరిగిన పురుషుల సింగిల్స్‌ ఫైనల్లో 21-10, 21-5 తేడాతో లీ హున్‌ ఇల్‌ (దక్షిణ కొరియా)పై ఘన విజయం సాధించాడు.

దీంతో శ్రీకాంత్‌ ఈ ఏడాదిలో గెలిచిన మూడో సూపర్‌ సిరీస్‌ ఇది. ఇటీవల ఇండోనేసియా ఓపెన్, ఆస్ట్రేలియా ఓపెన్‌ టైటిల్ గెలవడంతో పాటు.. సింగపూర్ ఓపెన్‌లోనూ రన్నరప్‌గా నిలిచి అద్భుతమైన ఫామ్‌లో ఉన్నాడు. తాజా టైటిల్‌తో ఏడాదిలోనే మూడు సూపర్ సిరీస్‌‌లు గెలిచిన షట్లర్‌గా కిదాంబి శ్రీకాంత్ అరుదైన ఘనత సాధించాడు.

25 నిమిషాల వ్యవధిలోనే ముగిసిన ఈ మ్యాచ్‌లో ఆరంభం నుంచే పూర్తి ఆధిపత్యం చెలాయించిన శ్రీకాంత్ తన ప్రత్యర్ధికి ఏమాత్రం అవకాశం ఇవ్వలేదు. 1980లో ప్రకాశ్‌ పదుకొనె తర్వాత ఈ టోర్నీలో పురుషుల సింగిల్స్‌ విభాగంలో భారత్‌ తరఫున ఫైనల్‌కు చేరిన రెండో క్రీడాకారుడిగా శ్రీకాంత్‌ గుర్తింపు పొందాడు.

అంతేకాదు 1980లో ప్రకాశ్‌ పదుకొనె ఈ టోర్నీలో విజేతగా నిలవగా, ఆ తర్వాత మళ్లీ ఇన్నాళ్లకు కిదాంబి శ్రీకాంత్ ఈ సూపర్ సిరీస్‌ను నెగ్గాడు. ఇక, మహిళల సింగిల్స్‌ విభాగంలో భారత్‌ తరఫున సైనా నెహ్వాల్‌ (2012లో) టైటిల్‌ నెగ్గగా, పీవీ సింధు (2015లో) రన్నరప్‌గా నిలిచింది.

కాగా, శనివారం జరిగిన సెమీ ఫైనల్లోనూ హాంకాంగ్‌కి చెందిన వాంగ్ వింగ్‌కీపై 21-18, 21-17తో వరుస సెట్లలో శ్రీకాంత్ విజయం సాధించిన సంగతి తెలిసిందే.

Super Performance💪!!

Kidambi Srikanth defeated Lee Hyun-II of Korea in JUST “25 mins” to win #DenmarkOpenSS title 🏸 🏆

Congrats @srikidambi💐 pic.twitter.com/rXNnTKlnMi — Maj Surendra Poonia (@MajorPoonia) October 22, 2017

What a day for Indian sports! @srikidambi wins #DenmarkSSP, and with it, his THIRD super series for the year! Well done, champ! Way to go! pic.twitter.com/3sO0pHd1fl — Rajyavardhan Rathore (@Ra_THORe) October 22, 2017

Congratulations #KidambiSrikanth for winning #DenmarkOpen Superseries title. India is proud of you 🇮🇳. one of my SandArt pic.twitter.com/NNBvkEs3fX — Sudarsan Pattnaik (@sudarsansand) October 22, 2017

#KidambiSrikanth knocks out local hero and World champion Viktor Axelsen in men's singles quarterfinals in #DenmarkOpen. pic.twitter.com/eanX5TKryg — All India Radio News (@airnewsalerts) October 20, 2017

