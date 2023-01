Liquor Scam: లిక్కర్ కుంభకోణంలో మరో ట్విస్ట్.. తెరపైకి కొత్త పేరు..

Telangana

oi-Chekkilla Srinivas

ఢిల్లీ లిక్కర్ కుంభకోణం తెలంగాణలో సంచలనం సృష్టించింది. ఈ కేసులో ఈడీ సమర్పించిన ఛార్జీ షీట్ లో ఎమ్మెల్సీ కవిత పేరు చేర్చడంతో ఈ కేసు సంచలనంగా మారింది. ఈ కేసులో ఇప్పటికే శరత్‌చంద్రారెడ్డి, భిషేక్‌ బోయినపల్లి, అరుణ్‌ రామచంద్ర పిళ్లేను అరెస్ట్ చేశారు. తాజాగా ఈ కేసులో మరో హైదరాబాదీ పేరు తెరపైకి వచ్చింది.

English summary

The Delhi Liquor scam created a sensation in Telangana. The case became a sensation when MLC Kavitha's name was included in the charge sheet submitted by the ED in this case.