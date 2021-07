Telangana

oi-Rajashekhar Garrepally

హైదరాబాద్: కేరళకు చెందిన ప్రముఖ వస్త్ర వ్యాపార సంస్థ కైటెక్స్ గ్రూపు తెలంగాణలో టెక్స్ టైల్ రంగంలో భారీ పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ముందుకు వచ్చింది. శుక్రవారం ప్రగతి భవన్‌లో తెలంగాణ ఐటీ, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి కేటీఆర్‌తో కైటెక్స్ కంపెనీ ప్రతినిధులు భేటీ అయ్యారు.

దాదాపు రూ. 3,500 కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టబోతున్నట్లు కైటెక్స్ సంస్థ ప్రకటించింది. ఈ మేరకు రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ఉన్న అవకాశాలపై కైటెక్స్ గ్రూపు ఎండీ సాబు ఎం జాకబ్, ప్రతినిధుల బృందం మంత్రి కేటీఆర్‌తో చర్చించారు. వస్త్రాల తయారీలో పేరొందిన కైటెక్స్ సంస్థ.. కేరళ, తమిళనాడు రాష్ట్రాల్లో పరిశ్రమలను నిర్వహిస్తోంది.

పారిశ్రామిక అనుకూల విధానలు, టెక్స్ టైల్ రంగంలో అపార అవకాశాలు ఉన్నందునే తెలంగాణను ఎంచుకున్నట్లు ఎండీ జాకబ్ తెలిపారు. ఈ పరిశ్రమ ఏర్పాటుతో దాదాపు 30వేల ఉద్యోగాలు లభించే అవకాశాలున్నాయన్నారు. కాగా, పారిశ్రామిక విధానాలు, జౌళి రంగంలో అవకాశాలను మంత్రి కేటీఆర్ వారికి వివరించారు.

