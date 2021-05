Arrest Bill Gates: ఖమ్మం గిరిజన బాలికపై ప్రమాదకరమైన క్లినికల్ ట్రయల్స్: భారీగా నిధులు

Telangana

హైదరాబాద్: ఆధునిక ప్రపంచాన్ని నడిపిస్తోన్న అంతర్జాతీయ దిగ్గజ సంస్థ మైక్రోసాఫ్ట్ వ్యవస్థాపకుడు, అపర కుబేరుడు బిల్‌గేట్స్‌ ప్రతిష్ఠ క్రమంగా మసకబారుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది. పేద దేశాలకు వ్యాక్సిన్లు, ఇతర వైద్య సదుపాయాలను కల్పించడానికి ఏర్పాటు చేసిన బిల్ అండ్ మెలిండా గేట్స్ ఫౌండేషన్‌పై పలు ఆరోపణలు వ్యక్తమౌతోన్నాయి. అమాయక గిరిజన బాలికలపై అనధికారికంగా వ్యాక్సిన్లకు సంబంధించిన క్లినికల్ ట్రయల్స్ నిర్వహించారని, వాటికి పెద్ద ఎత్తున నిధులను సమకూర్చారనే విమర్శలు ఉన్నాయి.

తెలంగాణలోని ఖమ్మం జిల్లాకు చెందిన 14 వేల మంది గిరిజన బాలికలపై క్లినికల్ ట్రయల్స్ నిర్వహించినట్లు గ్రేట్‌గేమ్ ఇండియా ఆరోపిస్తోంది. దీనిపై ఓ ప్రత్యేక కథనాన్ని రాసింది. 2009లో తెలంగాణ సహా నాగాలాండ్‌లోని గిరిజన బాలికలపైనా ఈ క్లినికల్ ట్రయల్స్ చేపట్టినట్లు ఆ సంస్థ పేర్కొంది. అత్యంత వివాదాస్పదమైన గర్డాసిల్ వ్యాక్సిన్‌ క్లినికల్ ట్రయల్స్ ఆ బాలికపై జరిపించారని తెలిపింది. హ్యూమన్‌పాపిలోమా వైరస్‌ను నివారించడానికి ఉద్దేశించిన వ్యాక్సిన్ అది. సెక్సువల్లీ ట్రాన్స్‌మీట్ అయ్యే ఇన్‌ఫెక్షన్ అది.

అమెరికాలోని సియాటెల్‌ ప్రధాన కేంద్రంగా దాదాపు అన్ని దేశాల్లోనూ విస్తరించి ఉన్న ఎన్జీఓ సంస్థ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ అప్రాప్రియేట్ టెక్నాలజీ ఇన్ హెల్త్ (పాత్) ద్వారా బిల్ అండ్ మెలిండా గేట్స్ ఫౌండేషన్..ఈ వ్యాక్సిన్‌కు సంబంధించిన క్లినికల్ ట్రయల్స్‌ను నిర్వహించినట్లు గ్రేట్‌గేమ్ ఇండియా స్పష్టం చేసింది. 2009లో 14 వేల మంది కోయ గిరిజన తెగకు చెందిన 10 నుంచి 14 సంవత్సరాల్లోపు బాలికపై ఈ ప్రయోగాలు సాగాయని తన కథనంలో పొందుపరిచింది.

తమ క్లినికల్ ట్రయల్స్ కోసం పాత్ సంస్థ.. ఇంటికి దూరంగా వసతి గృహాల్లో నివసించే బాలికలను ఎంచుకుందని తెలిపింది. ఈ ప్రయోగాలు వికటించడం వల్ల పలువురు గిరిజన బాలికలు దీర్ఘకాలిక అనారోగ్యానికి గురయ్యారని, కొందరు మరణించారని వివరించింది. తమ కుమార్తెకు గర్డాసిల్ అనే వ్యాక్సిన్‌ను ఇంజెక్ట్ చేశారనే విషయం.. ఆ బాలిక తల్లిదండ్రులకు కూడా తెలియని పరిస్థితి ఖమ్మం జిల్లా గిరిజనుల్లో నెలకొని ఉందని పేర్కొంది. నాగాలాండ్‌లోని కొన్ని గిరిజన కుటుంబాల్లోనూ ఇదే పరిస్థితి ఉన్నట్లు అంచనా వేసింది.

English summary

Microsoft founder Bill Gates is being pulled up by Twitterati in India now for allegedly funding a progamme of testing and sterilizing vaccines on tribal children in Telangana's Khamma through his Bill and Melinda Gates Foundation in 2009.