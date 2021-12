శనివారం..అమావాస్య..సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం: కనిపించే దేశాలివే

Comprehensive Story

oi-Chandrasekhar Rao

కొద్దిరోజుల కిందటే చంద్రగ్రహణాన్ని చూశాం. కిందటి నెల నవంబర్ 19వ తేదీన కార్తీక పౌర్ణమి నాడు సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం ఏర్పడింది. భారత్‌లో ఇది కనిపించలేదు. ఈశాన్య రాష్ట్రాలైన అరుణాచల్ ప్రదేశ్, అస్సాంలో కొంతభాగం మాత్రమే ఈ కార్తీక పౌర్ణమి నాటి చంద్రగ్రహణం కనిపించింది. ఇక సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం ఏర్పడనుంది. కనువిందు చేయనుంది. కొన్ని దేశాల ప్రజలు సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణాన్ని వీక్షించగలుగుతారు. భారత్‌లో ఇది కనిపించదు.

English summary

The December 4 event will be a Total Solar Eclipse when the Moon moves between the Sun and Earth, casting a shadow on Earth, fully or partially blocking the Sun’s light in some areas.