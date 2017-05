ఆ 7 గంటలపాటు వారితోనే, బాబు పర్యటన రహస్యమిదే!

ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబునాయుడు ఢిల్లీ విమానాశ్రయం నండి 7 గంటలపాటు కన్పించకుండా ఏం చేశారనే ఉత్కంఠ నెలకొంది. అయితే ఆ ఏడు గంటలపాటు కూడ చంద్రబాబునాయుడు రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులను రాబట్టేందుకు ప్రయ

English summary

Andhrapradesh chiefminister Chandrababu naidu met kuwait and airbus oil company delegates on Friday. Don't tell before agreement companies appel to Ap governament, so Babu met companies secretely.