ఆ మాటకు నన్ను ఎగతాళి చేశారు, రైతులకు పాదాభివందనం!: చంద్రబాబు

సింగపూర్ లాంటి సిటీని నిర్మిస్తానని గతంలో తాను హామి ఇచ్చినప్పుడు చాలామంది ఎగతాళి చేశారని చంద్రబాబు గుర్తుచేశారు. అయితే సింగపూర్ లాంటి సిటీని నిర్మించడం అసాధ్యమేమి కాదని అన్నారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Aiming to Build a World class capital city Amaravati, Andhra Pradesh are in talks with to sign a MoU with Singapore-based Ascendas-Singbridge Group. The MoU will enhance cooperation between the Singapore government and Andhra Pradesh in the development of Amaravati master plan.