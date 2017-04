మమ్మల్నే గెంటేస్తారా? మాకు తెలియకుండా చర్చలెందుకు? దినకరన్ ఆగ్రహం

తనకు ఎలాంటి సమాచారమివ్వకుండానే పన్నీర్ సెల్వం గ్రూప్ విలీనం గురించి చర్చలు నిర్వహించడం పట్ల అన్నాడిఎంకె డిప్యూటీ ప్రధాన కార్యదర్శి దినకరన్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

English summary

Aiadmk deputy general secretary Ttv Dinakaran angry on ministers.9 members discussed about merger with panneer selvam.Dinakaran angry on ministers.