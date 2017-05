2022 కల్లా డబుల్ ఆదాయం: మోడీ ప్రభుత్వం సాధించేనా?

2022 నాటికల్లా రైతుల ఆదాయం రెట్టింపు కావాలని గత ఏడాది ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ చెప్పారు. ప్రతిష్టాత్మకమైన ఈ లక్ష్యంపై కొంచెం అనుమానాలు ఉండొచ్చు. కానీ ప్రభుత్వం అందుకు అనుగుణంగా చర్యలు తీసుకోవాల్సి ఉంది.

Story first published: Sunday, May 21, 2017, 14:29 [IST]

English summary

Last year, Prime Minister Narendra Modi had declared that the government seeks to double farmer incomes by 2022.There is little doubt that this is an ambitious objective and requires a multi-pronged strategy by the government.