25 ఏళ్ల మహిళ మర్మాంగంలో కారం పోడి పోసి, బీర్ బాటిల్ చెక్కిన కాశ్మీర్ పోలీసులు !

జమ్మూ శివార్లలోని కనాచక్ పోలీసులు చోరీ కేసులో అరెస్టు చేసిన మహిళను నగ్నంగా తయారు చేసి ఆమె మర్మాంగంలో కారం పోడి చల్లి బీర్ బాటిల్ చొప్పించి నరకం చూపించారు. బంగారు నగలు ఎక్కడ పెట్టావో చెప్పు అంటూ 10 రోజ

English summary

They broke my arms and legs on the fourth day, stripped me, put chilli powder and inserted a beer bottle into my private parts, she said.