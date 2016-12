బేకరీలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం: నిద్రలోనే ఆరుగురు సజీవదహనం

మహారాష్ట్ర రాష్ట్రంలోని పుణె నగరంలోని ఓ బేకరీలో శుక్రవారం తెల్లవారుజామున భారీ అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది.

Story first published: Friday, December 30, 2016, 10:32 [IST]

English summary

Six people were killed after a fire broke out at 'Bakes and Cakes' bakery in Maharashtra's Pune early morning on Friday.