ఔటర్ రింగ్ రోడ్డుపై బుధవారం తెల్లవారుజామున జరిగిన ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. అత్యంత వేగంగా ఆరెంజ్ ట్రావెల్స్ బస్సు.. ఓ ట్రక్కును ఢీకొంది. దీంతో బస్సు డ్రైవర్.. కేబిన్‌లో ఇరుక్కుపోయాడు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

A bus driver and passengers injured in an accident occurred at Hyderabad Outer ring road on Wednesday morning.