దిశ వాహనాలకు జెండాఊపి మహిళల భద్రతకు భరోసా ఇచ్చిన జగన్.. ఇదేనా భద్రత? లోకేష్ సూటిప్రశ్న

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఏపీ సీఎం వైయస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి ని టార్గెట్ చేస్తూ టిడిపి జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. ఇటీవల జంగారెడ్డి గూడెంలో కల్తీ సారా మరణాలపై అసెంబ్లీ సమావేశాల సమయంలో జగన్ సర్కార్ ను దారుణంగా టార్గెట్ చేసిన నారా లోకేష్ రాష్ట్రంలో వైసీపీ నేతల ఆగడాలకు బలైపోతున్న వారిపై కూడా జగన్ ప్రభుత్వాన్ని విమర్శిస్తున్నారు. వైసీపీ నాయకుడు చేతిలో మహిళ దారుణ హత్యకు గురైందని, మహిళలకు సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి కల్పిస్తున్న భద్రత ఇదేనా అంటూ నారా లోకేష్ ప్రశ్నించారు.

English summary

Lokesh targeted Jagan and questioned is this the security that you have provided to the women? Lokesh posted a tweet that a woman from the Chittoor district, brutally murdered by a YSRCP leader.