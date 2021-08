YS Viveka murder case : సొంతింటి వేట కొడవళ్ళే .. వైఎస్సాసుర కుటుంబ రక్త చరిత్ర ఇది : లోకేష్ ధ్వజం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

వివేకానంద రెడ్డి హత్య కేసు వ్యవహారంలో శరవేగంగా పరిణామాలు మారుతున్నాయి. సిబిఐ దర్యాప్తు వేగంగా సాగుతున్న సమయంలో టిడిపి నేతలు ఏపీ సీఎం వైయస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి ని టార్గెట్ చేస్తున్నారు. హత్యోదంతంలో అసలు దోషులను సిబిఐ అధికారులు అదుపులోకి తీసుకొని విచారించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఇక తాజాగా టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ కోట్ల కోసం సొంత బాబాయ్ పై గొడ్డలి వేటు వేసి మీ చేతి కంటే నెత్తుటిని చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఎలా పూశారు వైఎస్ జగన్ గారు అంటూ సోషల్ మీడియా వేదికగా ధ్వజమెత్తారు.

నిరుద్యోగులు ఉరేసుకునే పరిస్థితి ; జగన్ రెడ్డి సూసైడ్ చేసుకున్న కమల్ ను తీసుకురాగలరా : లోకేష్ ధ్వజం

English summary

Consequences in the Vivekananda Reddy murder case are changing rapidly. TDP leaders are targeting AP CM YS Jagan Mohan Reddy at a time when the CBI investigation is in full swing. TDP leaders are demanding that the real culprits in the murder be arrested and prosecuted. Recently, TDP national general secretary Nara Lokesh flagged off a social media platform on how YS Jagan hacked his own uncle for crores and spilled blood on Chandrababu Naidu.