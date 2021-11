మణిపూర్ ఎన్నికలపై బీజేపీ నజర్; 'గో టు విలేజ్ 2.0'ని ప్రారంభించిన జేపీ నడ్డా, మణిపూర్ సీఎం

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతీయ జనతా పార్టీ (బిజెపి) జాతీయ అధ్యక్షుడు జగత్ ప్రకాష్ నడ్డా శుక్రవారం మణిపూర్‌లోని బిష్ణుపూర్ జిల్లాలోని నగైఖోంగ్ ఖునౌలో 'గో టు విలేజ్ 2.0'ని ప్రారంభించారు. వచ్చే ఏడాది జరగనున్న మణిపూర్ శాసనసభ ఎన్నికల ప్రణాళికలను రూపొందించేందుకు నడ్డా రెండు రోజుల పర్యటనలో భాగంగా మణిపూర్ లో పర్యటిస్తున్నారు. రానున్న ఎన్నికల నేపధ్యంలో పార్టీని బలోపేతం చెయ్యాలని పార్టీ శ్రేణులకు దిశా నిర్దేశం చేశారు.

English summary

The BJP is keeping an eye on the Manipur elections. JP Nadda, who launched 'Go to Village 2.0', said the government would take up the program to ensure that the welfare schemes of the Manipur reach the people to the last person.