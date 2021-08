కరోనా విలయ తాండవం : 142 దేశాల్లో డెల్టా కేసులు, డేంజర్ లిస్ట్ లో భారత్ : డబ్ల్యూహెచ్ఓ

India

oi-Dr Veena Srinivas

దేశంలో కరోనా మహమ్మారి కంట్రోల్లోకి వచ్చిందా? ప్రభుత్వం పదే పదే హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నా కరోనా నిబంధనల విషయంలో ప్రజల్లో కరోనా భయం లేదా? అత్యధికంగా డెల్టా వేరియంట్ వ్యాప్తి కొనసాగుతున్న సమయంలో భారతదేశం డేంజర్ జోన్ లో ఉందా ? మరోపక్క కరోనా థర్డ్ వేవ్ భారతదేశానికి పెను ప్రమాదంగా మారనుంది అని అనేక అధ్యయనాలు వెల్లడిస్తున్న సమయంలో డబ్ల్యూహెచ్వో హెచ్చరిక ప్రమాదపు అంచున భారత్ వున్నట్టు వెల్లడిస్తోందా ? అంటే అవుననే సమాధానమే వస్తోంది.

వణికిస్తున్న మార్ బర్గ్ వైరస్ : ఆ కేసుకు 150 కాంటాక్ట్స్ , ఎబోలా జాతి డెడ్లీ వైరస్ : డబ్ల్యూహెచ్ఓ అలెర్ట్

English summary

The World Health Organization (WHO) has recently revealed that the corona in the United States, India, Iran, Brazil and Indonesia is changing due to worsening conditions. Last week the World Health Organization reported the highest number of corona cases in these countries. India is on the danger list. The World Health Organization says the number of countries now affected by the Delta has reached 142. It was revealed last week that the Corona Delta variant has stepped into seven new countries.