కవిత ఏకగ్రీవం.!అందుకున్న ఎమ్మెల్సీ దృవీకరణ పత్రం.!నివాసం దగ్గర సంబురాలు.!

నిజామాబాద్/హైదరాబాద్ : తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావు తనయ కల్వకుంట్ల కవిత నిజామాబాద్ స్థానిక సంస్థల ఎమ్మెల్సీ స్థానం నుంచి ఎమ్మెల్సీగా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. దీంతో రెండో సారి చట్ట సభలో తన ప్రయాణం కొనసాగించబోతున్నారు కవిత. అంతకు ముందు ఎమ్మెల్సీగా ఏకగ్రీంగా ఎన్నికైన కవితకు రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ ధృవీకరణ పత్రం అందించారు. నిజామాబాద్ స్థానిక సంస్థల కోటా ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలో సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత కవిత ఎమ్మెల్సీగా రెండో సారి గెలుపోందారు. ఇందుకు సంబందించి ఎన్నికల అధికారి నియామక పత్రం అందజేశారు.

English summary

Kalwakuntla Kavitha Nizamabad was unanimously elected as MLC from the MLC position of local bodies. With this the poem is about to continue its journey in the legislature for the second time.