ఒట్టు.!అమ్మతోడు.!ఈ సారి తాడో పేడో తేల్చుకునే వస్తాం.!నేడు ఢిల్లీకి మంత్రుల బృందం.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : తెలంగాణ సీఎం చంద్రశేఖర్ రావుతో సహా మంత్రుల బృందం నాలుగు రోజులుగా ఢిల్లీలో మకాం వేసి సాధించిందేమీ లేదనీ కాంగ్రెస్ పార్టీ, బీజేపి చేస్తున్న విమర్శలకు చెక్ పెట్టేందుకు తెలంగాణ మంత్రులు నడుం బిగిస్తున్నారు. మరొక్క సారి కేంద్ర పెద్దలతో తేల్చుకొని వస్తామని, ఈ సారి ఏదో ఒక సమాచారం తీసుకొనే రాష్ట్రంలో అడుగుపెడతామని మంత్రులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. గత నాలుగు రోజుల పర్యటనలో కేంద్ర మంత్రులు, ప్రధాన మంత్రి బిజీ షెడ్యూల్ కారణంగా వారితో సమావేశం కాలేక పోయామని వివరిస్తున్నారు మంత్రులు. అధికారులతో కలిసి వెళ్తున్న మంత్రులకు సీఎం చంద్రశేఖర్ రావు దిశానిర్దేశం చేసి ఢిల్లీకి పంపిస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది.

English summary

The Telangana ministers are working hard to check the criticisms made by the Congress party and the BJP. The ministers are making it clear that they will come down with the central elders one more time and this time they will step into the state to take some information.