టిటిడి చైర్మన్ మాకివ్వండి: బాబును కలిసిన మురళీ మోహన్, రాయపాటి

తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం రేసులో ఉన్న ఎంపీలు మురళీ మోహన్, రాయపాటి సాంబశివ రావులు శనివారం వేర్వేరుగా ఏపీ సీఎం నారా చంద్రబాబు నాయుడును కలుసుకున్నారు.

MPs Rayapati Sambasiva Rao and Murali Mohan met AP CM Nara Chandrababu Naidu.

