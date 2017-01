ఎన్నారై టీఆర్ఎస్ సెల్ బహ్రెయిన్: గల్ఫ్ బాధితునికి ఆర్ధిక సహాయం

మూడు సంవత్సరాల క్రితం బ్రతుకు దెరువు కోసం బహ్రెయిన్ వచ్చిన గూగులవత్ రాజేందర్ (29) ఇటీవల జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో తన రెండు కాళ్లు కోల్పోయారు. ఆయన స్వగ్రామం జగిత్యాల జిల్లాలోని మెట్ పల్లి మండల పరిధిలో ఉన

English summary

Trs Nri cell was helped financially for guguloth Rajender in bahrain. Rajender met with an accident