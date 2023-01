Vastu tips: ఇంట్లో మహిళలకు ఎప్పుడూ రోగాలా? ఈ వాస్తు దోషాలతోనే కావచ్చు!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

అంగట్లో అన్నీ ఉన్న అల్లుడు నోట్లో శని అన్నట్టు, చాలామందికి తినడానికి ఆహారం, ఉండడానికి లంకంత ఇల్లు ఉన్నా ఎప్పుడు అనారోగ్యం వెన్నంటే ఉంటుంది. అది ఆ కుటుంబంలో తీవ్రమైన అశాంతికి, అలజడికి కారణంగా మారుతుంది. ముఖ్యంగా ఇంటి ఇల్లాలు ఎప్పుడూ జబ్బు పడుతున్నారు అంటే ఆ ఇంట్లో ఎవరికి సుఖశాంతులు ఉండవు. ఎంత డబ్బు సంపాదించినా ఆసుపత్రుల కోసమే వృధాగా ఖర్చు అవుతూ ఉంటాయి. ఇక సదరు గృహిణి కూడా శాశ్వతంగా ఒకే అనారోగ్య సమస్యతో బాధపడరు . రకరకాల అనారోగ్య సమస్యలతో, ఎప్పుడు ఏదో ఒక ఆందోళనతో ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది అంటే వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు వాస్తు నియమాలు సరిగా పాటించకపోవటం వల్ల అని చెప్తున్నారు.

English summary

Women often suffer from illness at home. Vastu Shastra experts say that women's health will be affected only if these Vastu Defects exist.