ఎన్నికలపైన క్లారిటీ - పార్టీలో కొత్త కమిటీలు : నేటి నుంచి వైసీపీ ప్లీనరీ..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

వైసీపీ ప్లీనరీకి సర్వం సిద్దమైంది. ముఖ్యమంత్రి జగన్ ఇడుపులపాయలో తన తండ్రికి నివాళి అర్పించిన తరువాత కడప నుంచి నేరుగా ప్లీనరీకి హాజరవుతారు. ఈ రోజు రేపు రెండు రోజుల పాటు ప్లీనరీ సమావేశాలు జరగనున్నాయి. వైసీపీ అధికారంలోకి వచ్చి మూడేళ్లు పూర్తయింది. అధికారంలోకి వచ్చిన తరువాత నిర్వహిస్తున్న తొలి ప్లీనరీ. 2017లో ప్లీనరీ నిర్వహించిన ప్రదేశంలోనూ ఇప్పుడూ జరుగుతోంది. వైఎస్సార్ కు నివాళి.. సర్వమత ప్రార్ధనలు..సీఎం జగన్ ప్రారంభోపన్యాసంతో సమావేశాలు ప్రారంభం అవుతాయి. తొలి రోజు లక్ష నుంచి లక్షాన్నార వరకు హాజరవుతారని పార్టీ నేతలు చెబుతున్నారు. ఇడుపుల పాయ నుంచి జగన్ తో పాటుగా విజయమ్మ కూడా ప్లీనరీకి వస్తున్నట్లు పార్టీ నేతలు చెబుతున్నారు. మొత్తం 10 తీర్మానాల పైన చర్చ - ఆమోదం ఉండనున్నాయి.

English summary

All set For two days ysrcp plenary begins to day. 10 Resolutions to be passe in these two days plenary, Vijayamma attned the meeting.