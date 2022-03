ఎన్నికలు దగ్గరలోనే; జగన్ తో విజయమ్మ, షర్మిల జాగ్రత్త: షాకిచ్చిన మాజీ మంత్రి జవహర్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

వైయస్ వివేకానంద రెడ్డి హత్య కేసు రోజుకో కొత్త మలుపు తిరుగుతోంది. వైఎస్ కుటుంబానికి చెందిన వారు ఈ హత్యకు పాల్పడ్డారని, వైయస్ వివేకానంద రెడ్డి హత్య గురించి జగన్ కు ముందే తెలుసని, హత్య కేసు నిందితులను సీఎం జగన్ కాపాడుతున్నారని ప్రతిపక్షాలు విమర్శలు గుప్పిస్తున్నాయి. ఇదే క్రమంలో సిబిఐకి వివేకానంద రెడ్డి కుమార్తె సునీత రెడ్డి, ఆమె భర్త రాజశేఖర్ రెడ్డి ఇచ్చిన వాంగ్మూలంలో ఉన్న విషయాలు రాజకీయంగా మరింత దుమారం రేపాయి. దీంతో సీఎం జగన్ మోహన్ రెడ్డి, వైయస్ కుటుంబ సభ్యులపై ప్రతిపక్షాల విమర్శలు మరింత పెరిగాయి. టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు కూడా వైఎస్ వివేకా హత్య కేసు విషయంలో జగన్ ను టార్గెట్ చేశారు. వివేకా హత్యకేసులో జగన్ పూర్తిగా కూరుకుపోయారని పేర్కొన్నారు.

వివేకా హత్యకేసు: జగన్ వెకిలినవ్వు; సందర్భం చెప్తే గొడ్డలి బహుమతి: క్లూ ఇచ్చిన లోకేష్

Former minister Jawahar has said that assassination politics is not new to Jagan. The former minister made sensational remarks that the elections were imminent and that Vijayamma and Sharmila should be careful.