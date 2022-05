టీడీపీ ఆఫీసులో ప్రత్యక్షమైన గంటా శ్రీనివాసరావు: చంద్రబాబుపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు; పార్టీ శ్రేణుల్లో చర్చ!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

టిడిపి సీనియర్ నాయకుడు, మాజీ మంత్రి గంటా శ్రీనివాసరావు అప్పుడప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీలో నేనున్నాను అంటూ గుర్తు చేస్తున్నారు. గత ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ ఓటమి పాలైన తర్వాత యాక్టివ్ రాజకీయాలకు దూరంగా ఉంటున్న గంటా శ్రీనివాసరావు మళ్లీ ఇటీవల కాలంలో వైసీపీ పై మాటల తూటాలను పేలుస్తున్నారు. తాజాగా విశాఖ నార్త్ నియోజకవర్గంలో టిడిపి మహిళా కమిటీ ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మాజీ మంత్రి గంటా శ్రీనివాసరావు పార్టీ శ్రేణులను ఆశ్చర్యానికి గురి చేశారు. ఆయన టీడీపీని, చంద్రబాబును ఉద్దేశించి పలు ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

English summary

TDP leaders are debating whether Ganta is active again with the remarks made by former minister Ganta Srinivasa Rao that Chandrababu should be the CM again if AP is to improve.