చెన్నైలో ఖరీదైన ప్రాపర్టీని అమ్మేసిన చిరంజీవి

మెగాస్టార్ చిరంజీవి 'గాడ్ ఫాదర్' సినిమాతో రికార్డుస్థాయి విజయాన్ని అందుకున్నారు. కానీ దీనికి ముందు విడుదలైన 'ఆచార్య' చిరు కెరీర్ లోనే అతి పెద్ద డిజాస్టర్ గా నిలిచింది. ఒకరకంగా ఆయనకు పెద్ద షాక్ ఇచ్చింది. వాస్తవానికి చిరంజీవి కెరీర్ లో డిజాస్టర్లున్నాయి.. సాధారణ ఫ్లాపులున్నాయికానీ 'ఆచార్య' మాత్రం వాటన్నింటినీ మించిన పరాభవాన్ని మిగిల్చింది.

English summary

NV Prasad revealed that he had sold the expensive property 'Krishna Gardens' next to Prasad Labs in Chennai and settled all the debts incurred for the party.