ఏపీకి ఒమిక్రాన్ భయం: విదేశాల నుండి 10రోజుల్లోనే వేలాది మంది; వారిని గుర్తించటంలో కొత్త పరేషాన్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ భయం ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రజలను ఆందోళనకు గురి చేస్తోంది. ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో అన్న భయం ఇప్పుడు అందరిలోనూ కనిపిస్తుంది. కరోనా మహమ్మారి మళ్లీ ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ దెబ్బకు విజృంభిస్తుందా అన్న ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. జనవరి నెల వస్తుంది అంటే అంతా భయపడుతున్నారు. కొద్ది కొద్దిగా కేసుల పెరుగుదల ప్రారంభమై మార్చి, ఏప్రిల్ నాటికి కరోనా పీక్స్ కు చేరుతుందేమో అన్న భయం సర్వత్రా వ్యక్తం అవుతుంది. ఇదిలా ఉంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోనూ ఒమిక్రాన్ భయం పట్టుకుంది. శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఒమిక్రాన్ కేసు నమోదు అయిందన్న వార్తల నేపథ్యంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆందోళన కనిపిస్తుంది.

English summary

Authorities were alerted to the arrival of 12,500 people from foreign to Andhra Pradesh in just ten days after December 1, but many phones were switched off, making it difficult to identify corona victims among them